Duo Zhi Nong

Panguan dd188188

Duo Zhi Nong
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 84%
GMI-Live12
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
191
Kârla kapanan işlemler:
78 (40.83%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (59.16%)
En iyi işlem:
379.83 USD
En kötü işlem:
-83.88 USD
Brüt kâr:
6 189.55 USD (277 302 pips)
Brüt zarar:
-3 523.13 USD (163 603 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (220.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 020.22 USD (6)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
41.15%
Maks. mevduat yükü:
5.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.99
Alış işlemleri:
98 (51.31%)
Satış işlemleri:
93 (48.69%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
13.96 USD
Ortalama kâr:
79.35 USD
Ortalama zarar:
-31.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-519.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-519.15 USD (16)
Aylık büyüme:
-6.07%
Yıllık tahmin:
-73.61%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
235.35 USD
Maksimum:
667.75 USD (17.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.30% (435.60 USD)
Varlığa göre:
3.86% (80.31 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 191
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 114K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +379.83 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +220.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -519.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

只做黄金，带止损
İnceleme yok
2025.08.04 13:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 13:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.7% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 13:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.04 13:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
2025.07.04 09:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 07:29
Share of trading days is too low
2025.07.01 07:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 07:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 05:13
Trading operations on the account were performed for only 38 days. This comprises 4.5% of days out of the 844 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 05:13
80% of trades performed within 23 days. This comprises 2.73% of days out of the 844 days of the signal's entire lifetime.
