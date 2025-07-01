SinyallerBölümler
Made Suma Wardana

FBS ET

Made Suma Wardana
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
559
Kârla kapanan işlemler:
373 (66.72%)
Zararla kapanan işlemler:
186 (33.27%)
En iyi işlem:
512.00 USD
En kötü işlem:
-9 147.63 USD
Brüt kâr:
3 818.69 USD (59 960 pips)
Brüt zarar:
-10 609.31 USD (55 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (56.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
681.44 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
96.82%
Maks. mevduat yükü:
303.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
283 (50.63%)
Satış işlemleri:
276 (49.37%)
Kâr faktörü:
0.36
Beklenen getiri:
-12.15 USD
Ortalama kâr:
10.24 USD
Ortalama zarar:
-57.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-320.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 147.63 USD (1)
Aylık büyüme:
45.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 147.63 USD
Maksimum:
9 147.63 USD (91.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.13% (9 012.63 USD)
Varlığa göre:
86.57% (2 544.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 558
archived 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.4K
archived -9.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.1K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +512.00 USD
En kötü işlem: -9 148 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +56.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -320.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
122 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 14:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FBS ET
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
3.2K
USD
13
99%
559
66%
97%
0.35
-12.15
USD
90%
1:500
