Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGiantsUK-Real8 0.00 × 4 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.00 × 2 MonetaMarkets-Live01 0.00 × 6 TradeMaxGlobal-Demo 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Hankotrade-Live 0.00 × 1 OneFinancialMarkets-US11-Live 0.00 × 1 XMGlobal-Real 43 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real11 0.00 × 1 XMGlobal-Real 26 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 4 ICMarkets-Live04 0.00 × 3 EuroTradeGlobal-Live01 0.00 × 1 FortFS-Real 0.00 × 1 STForex-Live 0.00 × 1 122 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya