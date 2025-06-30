SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / The magic Ea Low Risk
Daniel Moreira Rolim De Morais

The magic Ea Low Risk

Daniel Moreira Rolim De Morais
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 60%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
125
Kârla kapanan işlemler:
107 (85.60%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (14.40%)
En iyi işlem:
446.79 USD
En kötü işlem:
-562.24 USD
Brüt kâr:
9 674.66 USD (22 365 pips)
Brüt zarar:
-5 703.85 USD (14 056 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (793.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 299.52 USD (11)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
25.28%
Maks. mevduat yükü:
2.13%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.79
Alış işlemleri:
65 (52.00%)
Satış işlemleri:
60 (48.00%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
31.77 USD
Ortalama kâr:
90.42 USD
Ortalama zarar:
-316.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-562.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-562.24 USD (1)
Aylık büyüme:
0.30%
Yıllık tahmin:
3.58%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 048.67 USD (10.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.35% (1 048.67 USD)
Varlığa göre:
4.75% (507.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 87
GBPUSD 21
XAUUSD 12
AUDUSD 3
EURUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 4.1K
GBPUSD -143
XAUUSD -1
AUDUSD 12
EURUSD 12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 7K
GBPUSD -334
XAUUSD 865
AUDUSD 412
EURUSD 400
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +446.79 USD
En kötü işlem: -562 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +793.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -562.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 11
Exness-MT5Real6
0.00 × 21
FusionMarkets-Live
0.80 × 494
FPMarketsSC-Live
1.00 × 5
OctaFX-Real
2.25 × 4
TP and SL Seted

No Grid, No Gale.

Very Low Risk

target 100% Year

Min 100 Usd

İnceleme yok
2025.08.11 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 19:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 16:11
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
The magic Ea Low Risk
Ayda 30 USD
60%
0
0
USD
11K
USD
26
89%
125
85%
25%
1.69
31.77
USD
9%
1:500
