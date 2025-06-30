- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
109
Kârla kapanan işlemler:
59 (54.12%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (45.87%)
En iyi işlem:
12.16 USD
En kötü işlem:
-12.39 USD
Brüt kâr:
151.60 USD (149 783 pips)
Brüt zarar:
-234.43 USD (232 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (23.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.69 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
13.22%
Maks. mevduat yükü:
21.25%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
48 (44.04%)
Satış işlemleri:
61 (55.96%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-0.76 USD
Ortalama kâr:
2.57 USD
Ortalama zarar:
-4.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-27.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.13 USD (6)
Aylık büyüme:
-1.87%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
98.48 USD
Maksimum:
100.40 USD (49.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.72% (100.40 USD)
Varlığa göre:
10.90% (18.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-83
|GBPUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-83K
|GBPUSD
|40
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.16 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +23.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok