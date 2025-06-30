SinyallerBölümler
Sui Cheung Tam

MANYAN

Sui Cheung Tam
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 482
Kârla kapanan işlemler:
981 (66.19%)
Zararla kapanan işlemler:
501 (33.81%)
En iyi işlem:
4 777.41 HKD
En kötü işlem:
-2 314.82 HKD
Brüt kâr:
66 643.07 HKD (968 417 pips)
Brüt zarar:
-58 189.86 HKD (1 952 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (395.25 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
6 785.13 HKD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
37.23%
Maks. mevduat yükü:
22.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
186
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
981 (66.19%)
Satış işlemleri:
501 (33.81%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
5.70 HKD
Ortalama kâr:
67.93 HKD
Ortalama zarar:
-116.15 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-15 738.83 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 738.83 HKD (13)
Aylık büyüme:
0.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.41 HKD
Maksimum:
15 738.83 HKD (17.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.67% (15 738.83 HKD)
Varlığa göre:
18.05% (13 199.75 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 1447
BTCUSD+ 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 888
BTCUSD+ 201
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 50K
BTCUSD+ -1M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 777.41 HKD
En kötü işlem: -2 315 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +395.25 HKD
Maksimum ardışık zarar: -15 738.83 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 23:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 06:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 09:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 16:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 13:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 05:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 01:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 06:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 11:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 06:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 12:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 08:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 00:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 23:01
Share of trading days is too low
