İşlemler:
1 482
Kârla kapanan işlemler:
981 (66.19%)
Zararla kapanan işlemler:
501 (33.81%)
En iyi işlem:
4 777.41 HKD
En kötü işlem:
-2 314.82 HKD
Brüt kâr:
66 643.07 HKD (968 417 pips)
Brüt zarar:
-58 189.86 HKD (1 952 013 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (395.25 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
6 785.13 HKD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
37.23%
Maks. mevduat yükü:
22.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
186
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
981 (66.19%)
Satış işlemleri:
501 (33.81%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
5.70 HKD
Ortalama kâr:
67.93 HKD
Ortalama zarar:
-116.15 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-15 738.83 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 738.83 HKD (13)
Aylık büyüme:
0.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.41 HKD
Maksimum:
15 738.83 HKD (17.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.67% (15 738.83 HKD)
Varlığa göre:
18.05% (13 199.75 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1447
|BTCUSD+
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|888
|BTCUSD+
|201
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|50K
|BTCUSD+
|-1M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
En iyi işlem: +4 777.41 HKD
En kötü işlem: -2 315 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +395.25 HKD
Maksimum ardışık zarar: -15 738.83 HKD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
