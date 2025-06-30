- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
104 (65.82%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (34.18%)
En iyi işlem:
348.39 CAD
En kötü işlem:
-477.28 CAD
Brüt kâr:
3 652.72 CAD (307 412 pips)
Brüt zarar:
-2 867.04 CAD (172 905 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (418.52 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
588.77 CAD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
14.80%
Maks. mevduat yükü:
9.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
74 (46.84%)
Satış işlemleri:
84 (53.16%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
4.97 CAD
Ortalama kâr:
35.12 CAD
Ortalama zarar:
-53.09 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-109.82 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-757.38 CAD (4)
Aylık büyüme:
12.00%
Yıllık tahmin:
145.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
443.21 CAD
Maksimum:
1 178.78 CAD (67.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.66% (1 178.78 CAD)
Varlığa göre:
4.60% (529.73 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|46
|BTCUSD
|28
|GBPUSD.i
|15
|USDJPY.i
|15
|EURAUD.i
|13
|EURUSD.i
|11
|GBPJPY.i
|9
|GBPAUD.i
|5
|USDCHF.i
|3
|EURJPY.i
|3
|NZDUSD.i
|2
|NZDJPY.i
|2
|AUDUSD.i
|2
|XAGUSD.i
|2
|CHFJPY.i
|1
|EURNZD.i
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.i
|227
|BTCUSD
|203
|GBPUSD.i
|40
|USDJPY.i
|-151
|EURAUD.i
|-53
|EURUSD.i
|92
|GBPJPY.i
|-67
|GBPAUD.i
|-62
|USDCHF.i
|64
|EURJPY.i
|49
|NZDUSD.i
|-76
|NZDJPY.i
|-13
|AUDUSD.i
|19
|XAGUSD.i
|448
|CHFJPY.i
|-3
|EURNZD.i
|-107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.i
|1.9K
|BTCUSD
|132K
|GBPUSD.i
|550
|USDJPY.i
|-630
|EURAUD.i
|6
|EURUSD.i
|690
|GBPJPY.i
|-232
|GBPAUD.i
|-304
|USDCHF.i
|491
|EURJPY.i
|251
|NZDUSD.i
|-188
|NZDJPY.i
|-154
|AUDUSD.i
|165
|XAGUSD.i
|276
|CHFJPY.i
|-6
|EURNZD.i
|-557
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +348.39 CAD
En kötü işlem: -477 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +418.52 CAD
Maksimum ardışık zarar: -109.82 CAD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫
💹Expert Trader
💹Very Low SL
💹Auto Copy Trading
💹90% Accuracy of Trading
💹Real Passive income
💹Custom Fixed lot use
💹+10 Years of Experience
Telegram __ Admin & Owner:
Channel Link : https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 80 USD
20%
0
0
USD
USD
10K
CAD
CAD
13
0%
158
65%
15%
1.27
4.97
CAD
CAD
10%
1:500