Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips39

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 80 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
104 (65.82%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (34.18%)
En iyi işlem:
348.39 CAD
En kötü işlem:
-477.28 CAD
Brüt kâr:
3 652.72 CAD (307 412 pips)
Brüt zarar:
-2 867.04 CAD (172 905 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (418.52 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
588.77 CAD (6)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
14.80%
Maks. mevduat yükü:
9.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
74 (46.84%)
Satış işlemleri:
84 (53.16%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
4.97 CAD
Ortalama kâr:
35.12 CAD
Ortalama zarar:
-53.09 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-109.82 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-757.38 CAD (4)
Aylık büyüme:
12.00%
Yıllık tahmin:
145.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
443.21 CAD
Maksimum:
1 178.78 CAD (67.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.66% (1 178.78 CAD)
Varlığa göre:
4.60% (529.73 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.i 46
BTCUSD 28
GBPUSD.i 15
USDJPY.i 15
EURAUD.i 13
EURUSD.i 11
GBPJPY.i 9
GBPAUD.i 5
USDCHF.i 3
EURJPY.i 3
NZDUSD.i 2
NZDJPY.i 2
AUDUSD.i 2
XAGUSD.i 2
CHFJPY.i 1
EURNZD.i 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.i 227
BTCUSD 203
GBPUSD.i 40
USDJPY.i -151
EURAUD.i -53
EURUSD.i 92
GBPJPY.i -67
GBPAUD.i -62
USDCHF.i 64
EURJPY.i 49
NZDUSD.i -76
NZDJPY.i -13
AUDUSD.i 19
XAGUSD.i 448
CHFJPY.i -3
EURNZD.i -107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.i 1.9K
BTCUSD 132K
GBPUSD.i 550
USDJPY.i -630
EURAUD.i 6
EURUSD.i 690
GBPJPY.i -232
GBPAUD.i -304
USDCHF.i 491
EURJPY.i 251
NZDUSD.i -188
NZDJPY.i -154
AUDUSD.i 165
XAGUSD.i 276
CHFJPY.i -6
EURNZD.i -557
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +348.39 CAD
En kötü işlem: -477 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +418.52 CAD
Maksimum ardışık zarar: -109.82 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.08 09:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 02:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.30 15:43
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.06.30 15:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 15:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
