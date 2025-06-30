- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
115 (70.98%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (29.01%)
En iyi işlem:
41.04 USD
En kötü işlem:
-39.78 USD
Brüt kâr:
491.64 USD (404 755 pips)
Brüt zarar:
-398.58 USD (227 799 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (100.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.11 USD (17)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
15.91%
Maks. mevduat yükü:
60.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
75 (46.30%)
Satış işlemleri:
87 (53.70%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
4.28 USD
Ortalama zarar:
-8.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-64.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.31 USD (6)
Aylık büyüme:
4.90%
Yıllık tahmin:
59.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.82 USD
Maksimum:
92.82 USD (9.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.26% (92.61 USD)
Varlığa göre:
4.92% (48.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|13
|EURUSD
|11
|GBPJPY
|9
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|48
|USDJPY
|-27
|GBPUSD
|13
|EURAUD
|-4
|EURUSD
|20
|GBPJPY
|-4
|GBPAUD
|-7
|USDCHF
|18
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|-5
|NZDJPY
|-4
|AUDUSD
|5
|XAGUSD
|41
|CHFJPY
|0
|EURNZD
|-8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|172K
|USDJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|542
|EURAUD
|-78
|EURUSD
|732
|GBPJPY
|-92
|GBPAUD
|-286
|USDCHF
|501
|EURJPY
|241
|NZDUSD
|-152
|NZDJPY
|-164
|AUDUSD
|165
|XAGUSD
|273
|CHFJPY
|-2
|EURNZD
|-461
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.04 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +100.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|1.33 × 6
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 1628
|
Exness-MT5Real3
|4.08 × 900
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.52 × 77
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.29 × 235
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫
💹Expert Trader
💹Very Low SL
💹Auto Copy Trading
💹90% Accuracy of Trading
💹Real Passive income
💹Custom Fixed lot use
💹+10 Years of Experience
Telegram __ Admin & Owner:
Channel Link : https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 85 USD
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
13
0%
162
70%
16%
1.23
0.57
USD
USD
9%
1:50