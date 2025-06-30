- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
115 (70.12%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (29.88%)
En iyi işlem:
41.30 USD
En kötü işlem:
-40.30 USD
Brüt kâr:
469.96 USD (322 803 pips)
Brüt zarar:
-422.52 USD (171 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (93.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.40 USD (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
16.01%
Maks. mevduat yükü:
22.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
75 (45.73%)
Satış işlemleri:
89 (54.27%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
4.09 USD
Ortalama zarar:
-8.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-69.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.69 USD (6)
Aylık büyüme:
1.86%
Yıllık tahmin:
22.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
97.51 USD
Maksimum:
116.46 USD (11.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.90% (116.39 USD)
Varlığa göre:
7.04% (65.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|13
|EURUSD
|11
|GBPJPY
|9
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-38
|BTCUSD
|44
|USDJPY
|-29
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|-2
|EURUSD
|19
|GBPJPY
|-4
|GBPAUD
|-6
|USDCHF
|18
|EURJPY
|5
|NZDUSD
|-5
|NZDJPY
|-4
|AUDUSD
|5
|XAGUSD
|40
|CHFJPY
|0
|EURNZD
|-11
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-985
|BTCUSD
|153K
|USDJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|568
|EURAUD
|1
|EURUSD
|680
|GBPJPY
|-143
|GBPAUD
|-278
|USDCHF
|496
|EURJPY
|258
|NZDUSD
|-153
|NZDJPY
|-153
|AUDUSD
|158
|XAGUSD
|266
|CHFJPY
|-7
|EURNZD
|-602
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.30 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +93.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.36 × 11
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.01 × 93
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 1038
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|3.63 × 8
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 16891
|
RoboForex-ECN
|4.00 × 743
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
XM.COM-MT5
|4.38 × 299
|
Darwinex-Live
|4.57 × 475
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|5.13 × 16
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.88 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|5.92 × 12
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫
💹Expert Trader
💹Very Low SL
💹Auto Copy Trading
💹90% Accuracy of Trading
💹Real Passive income
💹Custom Fixed lot use
💹+10 Years of Experience
Telegram __ Admin & Owner:
Channel Link : https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 86 USD
5%
0
0
USD
USD
949
USD
USD
13
0%
164
70%
16%
1.11
0.29
USD
USD
12%
1:500