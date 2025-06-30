Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.36 × 11 PUPrime-Live 1.20 × 5 ICMarketsSC-MT5 2.01 × 93 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 ICMarketsSC-MT5-2 3.00 × 1038 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarkets-Live 3.00 × 1 GOMarketsMU-Live 3.63 × 8 FusionMarkets-Live 3.90 × 16891 RoboForex-ECN 4.00 × 743 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 XM.COM-MT5 4.38 × 299 Darwinex-Live 4.57 × 475 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 Exness-MT5Real7 5.13 × 16 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 ValutradesSeychelles-Live 5.88 × 8 VantageInternational-Live 4 5.92 × 12 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 JunoMarkets-Server 6.00 × 10 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 6.00 × 1 VantageInternational-Live 10 6.00 × 1 42 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya