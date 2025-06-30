- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
110 (67.90%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (32.10%)
En iyi işlem:
35.40 EUR
En kötü işlem:
-34.33 EUR
Brüt kâr:
401.27 EUR (322 264 pips)
Brüt zarar:
-327.23 EUR (171 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (81.07 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
81.07 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
15.20%
Maks. mevduat yükü:
17.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
75 (46.30%)
Satış işlemleri:
87 (53.70%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.46 EUR
Ortalama kâr:
3.65 EUR
Ortalama zarar:
-6.29 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-58.97 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-58.97 EUR (6)
Aylık büyüme:
3.97%
Yıllık tahmin:
48.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.18 EUR
Maksimum:
82.34 EUR (8.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.23% (82.34 EUR)
Varlığa göre:
4.39% (43.43 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|13
|EURUSD
|11
|GBPJPY
|9
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-2
|BTCUSD
|43
|USDJPY
|-28
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|-1
|EURUSD
|19
|GBPJPY
|-4
|GBPAUD
|-6
|USDCHF
|18
|EURJPY
|5
|NZDUSD
|-6
|NZDJPY
|-3
|AUDUSD
|4
|XAGUSD
|39
|CHFJPY
|0
|EURNZD
|-8
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|130
|BTCUSD
|151K
|USDJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|580
|EURAUD
|4
|EURUSD
|712
|GBPJPY
|-141
|GBPAUD
|-292
|USDCHF
|501
|EURJPY
|258
|NZDUSD
|-181
|NZDJPY
|-152
|AUDUSD
|160
|XAGUSD
|266
|CHFJPY
|-7
|EURNZD
|-456
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.40 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +81.07 EUR
Maksimum ardışık zarar: -58.97 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 10
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.90 × 599
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
FusionMarkets-Live 2
|1.48 × 124
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.50 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|1.69 × 121
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Exness-Real16
|2.00 × 2
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
EagleFX-Live
|2.71 × 7
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Varchev-Real
|3.47 × 17
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
