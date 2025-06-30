SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sure Pips13
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips13

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 85 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
110 (67.90%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (32.10%)
En iyi işlem:
35.40 EUR
En kötü işlem:
-34.33 EUR
Brüt kâr:
401.27 EUR (322 264 pips)
Brüt zarar:
-327.23 EUR (171 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (81.07 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
81.07 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
15.20%
Maks. mevduat yükü:
17.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
75 (46.30%)
Satış işlemleri:
87 (53.70%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.46 EUR
Ortalama kâr:
3.65 EUR
Ortalama zarar:
-6.29 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-58.97 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-58.97 EUR (6)
Aylık büyüme:
3.97%
Yıllık tahmin:
48.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.18 EUR
Maksimum:
82.34 EUR (8.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.23% (82.34 EUR)
Varlığa göre:
4.39% (43.43 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 49
BTCUSD 28
USDJPY 16
GBPUSD 15
EURAUD 13
EURUSD 11
GBPJPY 9
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2
BTCUSD 43
USDJPY -28
GBPUSD 15
EURAUD -1
EURUSD 19
GBPJPY -4
GBPAUD -6
USDCHF 18
EURJPY 5
NZDUSD -6
NZDJPY -3
AUDUSD 4
XAGUSD 39
CHFJPY 0
EURNZD -8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 130
BTCUSD 151K
USDJPY -1.2K
GBPUSD 580
EURAUD 4
EURUSD 712
GBPJPY -141
GBPAUD -292
USDCHF 501
EURJPY 258
NZDUSD -181
NZDJPY -152
AUDUSD 160
XAGUSD 266
CHFJPY -7
EURNZD -456
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.40 EUR
En kötü işlem: -34 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +81.07 EUR
Maksimum ardışık zarar: -58.97 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 10
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
FusionMarkets-Live 2
1.48 × 124
TMGM.TradeMax-Live10
1.50 × 4
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
Coinexx-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.69 × 121
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real16
2.00 × 2
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Varchev-Real
3.47 × 17
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫

 

💹Expert Trader

💹Very Low SL

💹Auto Copy Trading

💹90% Accuracy of Trading

💹Real Passive income

💹Custom Fixed lot use 

💹+10 Years of Experience

 

Telegram __ Admin & Owner:

@Profxanalysis1

 

Channel Link :  https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl

 


İnceleme yok
2025.09.08 04:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 05:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 02:07
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 5% of days out of the 20 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sure Pips13
Ayda 85 USD
7%
0
0
USD
1.1K
EUR
13
0%
162
67%
15%
1.22
0.46
EUR
8%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.