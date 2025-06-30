- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
103 (63.58%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (36.42%)
En iyi işlem:
39.84 USD
En kötü işlem:
-40.38 USD
Brüt kâr:
446.40 USD (333 006 pips)
Brüt zarar:
-391.26 USD (168 806 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (91.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.72 USD (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
16.12%
Maks. mevduat yükü:
17.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
75 (46.30%)
Satış işlemleri:
87 (53.70%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
4.33 USD
Ortalama zarar:
-6.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-25.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.90 USD (6)
Aylık büyüme:
8.59%
Yıllık tahmin:
104.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100.03 USD
Maksimum:
100.03 USD (9.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.90% (100.03 USD)
Varlığa göre:
4.75% (47.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|15
|EURAUD
|13
|EURUSD
|11
|GBPJPY
|9
|GBPAUD
|5
|USDCHF
|3
|EURJPY
|3
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|XAGUSD
|2
|CHFJPY
|1
|EURNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-16
|BTCUSD
|50
|USDJPY
|-29
|GBPUSD
|10
|EURAUD
|-4
|EURUSD
|17
|GBPJPY
|-7
|GBPAUD
|-8
|USDCHF
|17
|EURJPY
|4
|NZDUSD
|-6
|NZDJPY
|-4
|AUDUSD
|4
|XAGUSD
|38
|CHFJPY
|0
|EURNZD
|-11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-538
|BTCUSD
|166K
|USDJPY
|-1.4K
|GBPUSD
|329
|EURAUD
|-233
|EURUSD
|570
|GBPJPY
|-333
|GBPAUD
|-387
|USDCHF
|449
|EURJPY
|200
|NZDUSD
|-214
|NZDJPY
|-177
|AUDUSD
|134
|XAGUSD
|251
|CHFJPY
|-19
|EURNZD
|-608
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.84 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +91.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.11 × 19
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
itexsys-Platform
|0.60 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 183
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
Exness-MT5Real2
|1.34 × 32
|
StriforSVG-Live
|1.38 × 42
💫🍬🍬We Provide 🍬🍬💫
💹Expert Trader
💹Very Low SL
💹Auto Copy Trading
💹90% Accuracy of Trading
💹Real Passive income
💹Custom Fixed lot use
💹+10 Years of Experience
Telegram __ Admin & Owner:
Channel Link : https://t.me/+whhVBGiw8qo3NDRl
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 87 USD
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
13
0%
162
63%
16%
1.14
0.34
USD
USD
10%
1:300