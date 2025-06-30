SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sure Pips12
Md Hasanuzzaman Khan

Sure Pips12

Md Hasanuzzaman Khan
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 87 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Tickmill-Live
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
162
Kârla kapanan işlemler:
103 (63.58%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (36.42%)
En iyi işlem:
39.84 USD
En kötü işlem:
-40.38 USD
Brüt kâr:
446.40 USD (333 006 pips)
Brüt zarar:
-391.26 USD (168 806 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (91.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.72 USD (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
16.12%
Maks. mevduat yükü:
17.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
75 (46.30%)
Satış işlemleri:
87 (53.70%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
4.33 USD
Ortalama zarar:
-6.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-25.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.90 USD (6)
Aylık büyüme:
8.59%
Yıllık tahmin:
104.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100.03 USD
Maksimum:
100.03 USD (9.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.90% (100.03 USD)
Varlığa göre:
4.75% (47.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 49
BTCUSD 28
USDJPY 16
GBPUSD 15
EURAUD 13
EURUSD 11
GBPJPY 9
GBPAUD 5
USDCHF 3
EURJPY 3
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
XAGUSD 2
CHFJPY 1
EURNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -16
BTCUSD 50
USDJPY -29
GBPUSD 10
EURAUD -4
EURUSD 17
GBPJPY -7
GBPAUD -8
USDCHF 17
EURJPY 4
NZDUSD -6
NZDJPY -4
AUDUSD 4
XAGUSD 38
CHFJPY 0
EURNZD -11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -538
BTCUSD 166K
USDJPY -1.4K
GBPUSD 329
EURAUD -233
EURUSD 570
GBPJPY -333
GBPAUD -387
USDCHF 449
EURJPY 200
NZDUSD -214
NZDJPY -177
AUDUSD 134
XAGUSD 251
CHFJPY -19
EURNZD -608
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.84 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +91.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.11 × 19
Axiory-Live
0.30 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AronGroups-Server
0.57 × 7
itexsys-Platform
0.60 × 5
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 183
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
StriforSVG-Live
1.38 × 42
2025.09.15 23:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 05:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 12:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 02:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 11:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 02:07
Share of trading days is too low
2025.06.30 14:43
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 10% of days out of the 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.30 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.30 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sure Pips12
Ayda 87 USD
5%
0
0
USD
1.1K
USD
13
0%
162
63%
16%
1.14
0.34
USD
10%
1:300
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.