Abhishek Mihir Halder

HAL33Y

Abhishek Mihir Halder
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
50 (81.96%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (18.03%)
En iyi işlem:
8.89 AUD
En kötü işlem:
-46.16 AUD
Brüt kâr:
95.84 AUD (34 015 pips)
Brüt zarar:
-185.54 AUD (70 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (35.24 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
35.24 AUD (15)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
195.54%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
29 (47.54%)
Satış işlemleri:
32 (52.46%)
Kâr faktörü:
0.52
Beklenen getiri:
-1.47 AUD
Ortalama kâr:
1.92 AUD
Ortalama zarar:
-16.87 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-43.54 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.85 AUD (2)
Aylık büyüme:
-99.99%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.48 AUD
Maksimum:
133.25 AUD (99.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
98.39% (43.26 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 29
USDJPY 12
EURUSD 8
XAGUSD 7
GBPUSD 3
USDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 -43
USDJPY -13
EURUSD 3
XAGUSD -25
GBPUSD 5
USDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 -35K
USDJPY -567
EURUSD 298
XAGUSD -2.1K
GBPUSD 439
USDCAD 542
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.89 AUD
En kötü işlem: -46 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35.24 AUD
Maksimum ardışık zarar: -43.54 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FundingTradersGroup-Server
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.40 × 788
ICMarketsSC-MT5-4
0.73 × 223
ICMarketsSC-MT5-2
0.85 × 13
GMI3-Real
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.00 × 1
JunoMarkets-Server
1.00 × 12
TitanFX-MT5-01
1.17 × 115
xChief-MT5
1.38 × 8
FusionMarkets-Live
1.48 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
1.74 × 187
OxSecurities-Live
1.89 × 168
VantageFX-Live
3.00 × 1
VantageInternational-Live 10
3.00 × 1
XMGlobalMU-MT5 6
3.33 × 6
Exness-MT5Real36
3.56 × 9
Exness-MT5Real32
3.59 × 147
Exness-MT5Real5
3.69 × 52
Exness-MT5Real2
4.70 × 232
DerivSVG-Server
5.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
5.00 × 1
LiteFinance-MT5-Live
5.01 × 118
İnceleme yok
2025.09.16 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 19:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 17:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 16:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 06:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 18:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 02:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 19:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 18:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 16:07
Share of trading days is too low
2025.07.04 16:07
Share of days for 80% of trades is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HAL33Y
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
22
AUD
16
0%
61
81%
100%
0.51
-1.47
AUD
98%
1:500
