- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
50 (81.96%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (18.03%)
En iyi işlem:
8.89 AUD
En kötü işlem:
-46.16 AUD
Brüt kâr:
95.84 AUD (34 015 pips)
Brüt zarar:
-185.54 AUD (70 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (35.24 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
35.24 AUD (15)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
195.54%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
29 (47.54%)
Satış işlemleri:
32 (52.46%)
Kâr faktörü:
0.52
Beklenen getiri:
-1.47 AUD
Ortalama kâr:
1.92 AUD
Ortalama zarar:
-16.87 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-43.54 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.85 AUD (2)
Aylık büyüme:
-99.99%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.48 AUD
Maksimum:
133.25 AUD (99.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 AUD)
Varlığa göre:
98.39% (43.26 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|29
|USDJPY
|12
|EURUSD
|8
|XAGUSD
|7
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|-43
|USDJPY
|-13
|EURUSD
|3
|XAGUSD
|-25
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|-35K
|USDJPY
|-567
|EURUSD
|298
|XAGUSD
|-2.1K
|GBPUSD
|439
|USDCAD
|542
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.89 AUD
En kötü işlem: -46 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +35.24 AUD
Maksimum ardışık zarar: -43.54 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FundingTradersGroup-Server
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.40 × 788
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.73 × 223
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.85 × 13
|
GMI3-Real
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|1.00 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|1.17 × 115
|
xChief-MT5
|1.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|1.48 × 90
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.74 × 187
|
OxSecurities-Live
|1.89 × 168
|
VantageFX-Live
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|3.00 × 1
|
XMGlobalMU-MT5 6
|3.33 × 6
|
Exness-MT5Real36
|3.56 × 9
|
Exness-MT5Real32
|3.59 × 147
|
Exness-MT5Real5
|3.69 × 52
|
Exness-MT5Real2
|4.70 × 232
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|5.00 × 1
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.01 × 118
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
22
AUD
AUD
16
0%
61
81%
100%
0.51
-1.47
AUD
AUD
98%
1:500