Yoke Setiawan Endarto

X3nofollow

Yoke Setiawan Endarto
0 inceleme
Güvenilirlik
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 354%
OrbiTradeSC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
412
Kârla kapanan işlemler:
214 (51.94%)
Zararla kapanan işlemler:
198 (48.06%)
En iyi işlem:
839.50 USD
En kötü işlem:
-264.00 USD
Brüt kâr:
21 438.61 USD (561 043 pips)
Brüt zarar:
-18 219.81 USD (430 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (946.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 060.05 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
6.61%
Maks. mevduat yükü:
7.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
315 (76.46%)
Satış işlemleri:
97 (23.54%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
7.81 USD
Ortalama kâr:
100.18 USD
Ortalama zarar:
-92.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-453.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-818.50 USD (4)
Aylık büyüme:
-7.43%
Yıllık tahmin:
-90.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
291.01 USD
Maksimum:
1 518.78 USD (27.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.07% (350.00 USD)
Varlığa göre:
6.63% (293.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_ORB 311
US100 29
US100SEP.ORB 27
US100DEC.ORB 21
US100JUN.ORB 9
GBPAUD_ORB 9
GBPJPY_ORB 5
AUDCAD_ORB 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_ORB 1.4K
US100 -545
US100SEP.ORB 2.5K
US100DEC.ORB -104
US100JUN.ORB 90
GBPAUD_ORB 17
GBPJPY_ORB -73
AUDCAD_ORB -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_ORB 21K
US100 -23K
US100SEP.ORB 128K
US100DEC.ORB -2K
US100JUN.ORB 5.9K
GBPAUD_ORB 644
GBPJPY_ORB -841
AUDCAD_ORB -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +839.50 USD
En kötü işlem: -264 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +946.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -453.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrbiTradeSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

test only - do not follow
İnceleme yok
2025.09.01 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 04:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 07:34
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 1.45% of days out of 413 days of the signal's entire lifetime.
