- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
412
Kârla kapanan işlemler:
214 (51.94%)
Zararla kapanan işlemler:
198 (48.06%)
En iyi işlem:
839.50 USD
En kötü işlem:
-264.00 USD
Brüt kâr:
21 438.61 USD (561 043 pips)
Brüt zarar:
-18 219.81 USD (430 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (946.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 060.05 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
6.61%
Maks. mevduat yükü:
7.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
315 (76.46%)
Satış işlemleri:
97 (23.54%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
7.81 USD
Ortalama kâr:
100.18 USD
Ortalama zarar:
-92.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-453.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-818.50 USD (4)
Aylık büyüme:
-7.43%
Yıllık tahmin:
-90.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
291.01 USD
Maksimum:
1 518.78 USD (27.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.07% (350.00 USD)
Varlığa göre:
6.63% (293.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_ORB
|311
|US100
|29
|US100SEP.ORB
|27
|US100DEC.ORB
|21
|US100JUN.ORB
|9
|GBPAUD_ORB
|9
|GBPJPY_ORB
|5
|AUDCAD_ORB
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_ORB
|1.4K
|US100
|-545
|US100SEP.ORB
|2.5K
|US100DEC.ORB
|-104
|US100JUN.ORB
|90
|GBPAUD_ORB
|17
|GBPJPY_ORB
|-73
|AUDCAD_ORB
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_ORB
|21K
|US100
|-23K
|US100SEP.ORB
|128K
|US100DEC.ORB
|-2K
|US100JUN.ORB
|5.9K
|GBPAUD_ORB
|644
|GBPJPY_ORB
|-841
|AUDCAD_ORB
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +839.50 USD
En kötü işlem: -264 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +946.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -453.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrbiTradeSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
test only - do not follow
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
354%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
73
0%
412
51%
7%
1.17
7.81
USD
USD
33%
1:500