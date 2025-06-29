SinyallerBölümler
Wai Hong Lee

HP28 150SD 005 7Dcut 170

Wai Hong Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
356
Kârla kapanan işlemler:
275 (77.24%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (22.75%)
En iyi işlem:
132.57 USD
En kötü işlem:
-139.66 USD
Brüt kâr:
3 507.76 USD (49 814 pips)
Brüt zarar:
-1 609.98 USD (27 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (196.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
196.35 USD (21)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
98.49%
Maks. mevduat yükü:
21.07%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.53
Alış işlemleri:
135 (37.92%)
Satış işlemleri:
221 (62.08%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
5.33 USD
Ortalama kâr:
12.76 USD
Ortalama zarar:
-19.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-255.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-255.83 USD (6)
Aylık büyüme:
6.25%
Yıllık tahmin:
75.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
290.51 USD (4.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.54% (277.77 USD)
Varlığa göre:
44.60% (2 847.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY+ 22
AUDSGD+ 20
AUDCAD+ 20
EURCHF+ 18
AUDCHF+ 16
CADJPY+ 16
EURGBP+ 15
USDJPY+ 14
EURAUD+ 14
GBPAUD+ 14
NZDSGD+ 14
GBPNZD+ 13
GBPUSD+ 12
NZDJPY+ 12
NZDCHF+ 11
EURNZD+ 11
EURUSD+ 11
USDCAD+ 10
GBPCAD+ 10
AUDNZD+ 9
NZDUSD+ 8
CADCHF+ 8
AUDUSD+ 8
GBPJPY+ 8
USDSGD+ 8
EURCAD+ 7
NZDCAD+ 6
CHFJPY+ 5
EURJPY+ 5
USDCHF+ 5
EURSGD+ 3
GBPCHF+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY+ 144
AUDSGD+ 308
AUDCAD+ 398
EURCHF+ -16
AUDCHF+ 146
CADJPY+ 82
EURGBP+ -58
USDJPY+ -177
EURAUD+ 63
GBPAUD+ 112
NZDSGD+ 114
GBPNZD+ 59
GBPUSD+ 44
NZDJPY+ 63
NZDCHF+ 112
EURNZD+ 52
EURUSD+ 105
USDCAD+ 31
GBPCAD+ -118
AUDNZD+ 37
NZDUSD+ 73
CADCHF+ 56
AUDUSD+ 34
GBPJPY+ 41
USDSGD+ 37
EURCAD+ 36
NZDCAD+ 36
CHFJPY+ 24
EURJPY+ -19
USDCHF+ 38
EURSGD+ 17
GBPCHF+ 24
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY+ 2.3K
AUDSGD+ 2.1K
AUDCAD+ 2.1K
EURCHF+ -189
AUDCHF+ 1.8K
CADJPY+ 1.4K
EURGBP+ -931
USDJPY+ -2.4K
EURAUD+ 1.9K
GBPAUD+ -122
NZDSGD+ 1.6K
GBPNZD+ 1.1K
GBPUSD+ 376
NZDJPY+ 959
NZDCHF+ 825
EURNZD+ 1.4K
EURUSD+ 1.2K
USDCAD+ 545
GBPCAD+ -2.8K
AUDNZD+ 1.4K
NZDUSD+ 1K
CADCHF+ 916
AUDUSD+ 388
GBPJPY+ 912
USDSGD+ 1K
EURCAD+ 1K
NZDCAD+ 903
CHFJPY+ 750
EURJPY+ -478
USDCHF+ 603
EURSGD+ 448
GBPCHF+ 400
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +132.57 USD
En kötü işlem: -140 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +196.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -255.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HP28 150SD 005 7Dcut 170
Ayda 30 USD
37%
0
0
USD
6.4K
USD
13
100%
356
77%
98%
2.17
5.33
USD
45%
1:500
