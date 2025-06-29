SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD 52 V1
Yusfiar Firdausi

GOLD 52 V1

Yusfiar Firdausi
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -53%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 217
Kârla kapanan işlemler:
919 (75.51%)
Zararla kapanan işlemler:
298 (24.49%)
En iyi işlem:
435.01 USD
En kötü işlem:
-203.04 USD
Brüt kâr:
6 657.47 USD (220 996 pips)
Brüt zarar:
-6 997.90 USD (344 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (45.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
435.01 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
69.82%
Maks. mevduat yükü:
19.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
444 (36.48%)
Satış işlemleri:
773 (63.52%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.28 USD
Ortalama kâr:
7.24 USD
Ortalama zarar:
-23.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-426.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-979.88 USD (5)
Aylık büyüme:
6.34%
Yıllık tahmin:
76.95%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
956.46 USD
Maksimum:
2 028.46 USD (97.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.95% (1 006.52 USD)
Varlığa göre:
57.13% (3 408.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 1217
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr -340
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr -124K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +435.01 USD
En kötü işlem: -203 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +45.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -426.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

SCALPING
İnceleme yok
2025.09.05 11:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.22 21:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 11:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 07:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD 52 V1
Ayda 50 USD
-53%
0
0
USD
6.1K
USD
14
85%
1 217
75%
70%
0.95
-0.28
USD
59%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.