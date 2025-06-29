SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MTradex
Jevgenijs Tarasovs

MTradex

Jevgenijs Tarasovs
0 inceleme
49 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -69%
OANDATMS-MT5
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
472
Kârla kapanan işlemler:
388 (82.20%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (17.80%)
En iyi işlem:
21.40 EUR
En kötü işlem:
-338.60 EUR
Brüt kâr:
324.05 EUR (1 270 947 pips)
Brüt zarar:
-468.08 EUR (783 517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (20.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
48.75 EUR (11)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
199.28%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.43
Alış işlemleri:
255 (54.03%)
Satış işlemleri:
217 (45.97%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-0.31 EUR
Ortalama kâr:
0.84 EUR
Ortalama zarar:
-5.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-28.16 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-338.60 EUR (1)
Aylık büyüme:
-68.95%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
164.96 EUR
Maksimum:
338.60 EUR (151.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.47% (338.60 EUR)
Varlığa göre:
77.55% (347.92 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY.pro 324
EURUSD.pro 37
LTCUSD 35
CADJPY.pro 22
BTCUSD 15
GOLD.pro 13
ETHUSD 12
BCHUSD 3
ADAUSD 3
NZDUSD.pro 2
EURGBP.pro 2
GLMRUSD 1
UNIUSD 1
GBPUSD.pro 1
BNBUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY.pro 173
EURUSD.pro -19
LTCUSD 9
CADJPY.pro 12
BTCUSD 1
GOLD.pro -308
ETHUSD 13
BCHUSD 0
ADAUSD -14
NZDUSD.pro -22
EURGBP.pro 0
GLMRUSD -1
UNIUSD -5
GBPUSD.pro -2
BNBUSD -1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY.pro 23K
EURUSD.pro -1.8K
LTCUSD -68K
CADJPY.pro 1.2K
BTCUSD 482K
GOLD.pro -32K
ETHUSD 88K
BCHUSD 694
ADAUSD -2.1K
NZDUSD.pro -2K
EURGBP.pro -2
GLMRUSD -72
UNIUSD -1K
GBPUSD.pro -171
BNBUSD -410
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.40 EUR
En kötü işlem: -339 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -28.16 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDATMS-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Fx trade 








İnceleme yok
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 16:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 15:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 10:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 08:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 06:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 16:43
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 01:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 07:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 01:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MTradex
Ayda 33 USD
-69%
0
0
USD
131
EUR
49
75%
472
82%
100%
0.69
-0.31
EUR
78%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.