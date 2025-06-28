SinyallerBölümler
Christian Remillard

Gambleur

Christian Remillard
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -42%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 052
Kârla kapanan işlemler:
684 (65.01%)
Zararla kapanan işlemler:
368 (34.98%)
En iyi işlem:
13.74 CAD
En kötü işlem:
-48.85 CAD
Brüt kâr:
684.61 CAD (50 922 pips)
Brüt zarar:
-873.12 CAD (60 114 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
70 (50.10 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
50.10 CAD (70)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
72.37%
Maks. mevduat yükü:
112.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
529 (50.29%)
Satış işlemleri:
523 (49.71%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.18 CAD
Ortalama kâr:
1.00 CAD
Ortalama zarar:
-2.37 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-9.47 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.47 CAD (6)
Aylık büyüme:
-12.06%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
207.47 CAD
Maksimum:
211.77 CAD (69.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.05% (211.77 CAD)
Varlığa göre:
18.04% (92.27 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 237
USDJPY 184
AUDUSD 183
USDCAD 129
GOLD 66
GBPUSD 58
AUDCAD 54
GBPJPY 30
USDCHF 29
NZDUSD 29
EURAUD 19
EURCHF 19
CrudeOIL 8
AUDNZD 4
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 15
USDJPY -13
AUDUSD -41
USDCAD -6
GOLD -30
GBPUSD -68
AUDCAD 18
GBPJPY -10
USDCHF -12
NZDUSD 11
EURAUD 8
EURCHF -22
CrudeOIL 8
AUDNZD 1
EURGBP -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.4K
USDJPY -1.5K
AUDUSD -4K
USDCAD -184
GOLD -2.8K
GBPUSD -4.5K
AUDCAD 2K
GBPJPY -1.3K
USDCHF -772
NZDUSD 1.1K
EURAUD 1.2K
EURCHF -741
CrudeOIL 69
AUDNZD 108
EURGBP -384
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.74 CAD
En kötü işlem: -49 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 70
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +50.10 CAD
Maksimum ardışık zarar: -9.47 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.11 × 141
Ava-Real 1-MT5
0.43 × 3433
RoboForex-Pro
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
8.50 × 2
İnceleme yok
2025.09.02 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.20 13:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.28 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
