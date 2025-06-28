SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / B SLOW TRADING from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

B SLOW TRADING from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
FBS-Real-10
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
34 (91.89%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (8.11%)
En iyi işlem:
96.73 USD
En kötü işlem:
-358.47 USD
Brüt kâr:
1 633.44 USD (10 026 pips)
Brüt zarar:
-924.20 USD (5 903 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (1 633.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 633.44 USD (34)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
95.62%
Maks. mevduat yükü:
25.90%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.77
Alış işlemleri:
16 (43.24%)
Satış işlemleri:
21 (56.76%)
Kâr faktörü:
1.77
Beklenen getiri:
19.17 USD
Ortalama kâr:
48.04 USD
Ortalama zarar:
-308.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-924.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-924.20 USD (3)
Aylık büyüme:
-22.47%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
924.20 USD (24.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.82% (924.20 USD)
Varlığa göre:
60.03% (1 865.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 6
EURNZD 6
EURCAD 5
USDCHF 4
EURUSD 4
NZDUSD 3
GBPCAD 2
AUDNZD 2
AUDCAD 2
USDJPY 1
GBPUSD 1
EURGBP 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD -82
EURNZD 219
EURCAD 218
USDCHF 314
EURUSD 226
NZDUSD 210
GBPCAD 92
AUDNZD -239
AUDCAD 81
USDJPY 17
GBPUSD 13
EURGBP -358
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -602
EURNZD 1.8K
EURCAD 1.5K
USDCHF 1.3K
EURUSD 1.1K
NZDUSD 1K
GBPCAD 626
AUDNZD -2.1K
AUDCAD 556
USDJPY 121
GBPUSD 66
EURGBP -1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96.73 USD
En kötü işlem: -358 USD
Maksimum ardışık kazanç: 34
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 633.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -924.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 14
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 5
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Maxco-Demo
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
FXOpen-Real2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 7
STForex-Live
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 6
164 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








İnceleme yok
2025.10.03 10:08
No swaps are charged
2025.10.03 10:08
No swaps are charged
2025.10.01 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 16:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 22:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 21:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.05 17:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 01:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
B SLOW TRADING from FXGP WMC
Ayda 50 USD
27%
0
0
USD
0
USD
14
100%
37
91%
96%
1.76
19.17
USD
60%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.