SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HeheBotMT4
Jie Yi Weng

HeheBotMT4

Jie Yi Weng
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
ICMarketsSC-Live07
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 439
Kârla kapanan işlemler:
929 (64.55%)
Zararla kapanan işlemler:
510 (35.44%)
En iyi işlem:
24.60 USD
En kötü işlem:
-10.79 USD
Brüt kâr:
1 192.85 USD (126 078 pips)
Brüt zarar:
-765.61 USD (76 226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (57.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.10 USD (29)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
31.80%
Maks. mevduat yükü:
10.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
82
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
6.59
Alış işlemleri:
812 (56.43%)
Satış işlemleri:
627 (43.57%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
1.28 USD
Ortalama zarar:
-1.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-21.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.34 USD (7)
Aylık büyüme:
3.57%
Yıllık tahmin:
43.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.48 USD
Maksimum:
64.83 USD (4.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.84% (64.83 USD)
Varlığa göre:
16.33% (221.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 134
USDCHF 86
AUDJPY 84
CADCHF 80
USDJPY 74
GBPCAD 73
EURCAD 71
GBPJPY 66
EURUSD 63
AUDCHF 62
NZDJPY 60
GBPUSD 58
AUDCAD 53
GBPCHF 50
GBPAUD 46
NZDCAD 46
GBPNZD 45
EURJPY 43
AUDUSD 43
NZDUSD 41
NZDCHF 33
EURGBP 32
EURAUD 24
EURCHF 20
CHFJPY 18
EURNZD 17
USDCAD 11
AUDNZD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY 39
USDCHF 26
AUDJPY 64
CADCHF 30
USDJPY -30
GBPCAD -14
EURCAD 2
GBPJPY 35
EURUSD 2
AUDCHF 33
NZDJPY 46
GBPUSD 49
AUDCAD 11
GBPCHF 34
GBPAUD 10
NZDCAD 5
GBPNZD 16
EURJPY 42
AUDUSD -22
NZDUSD -11
NZDCHF 0
EURGBP 9
EURAUD 14
EURCHF 23
CHFJPY 7
EURNZD 9
USDCAD -5
AUDNZD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY 5.1K
USDCHF 1.2K
AUDJPY 9K
CADCHF 2.9K
USDJPY -4.1K
GBPCAD 389
EURCAD 33
GBPJPY 4.6K
EURUSD -306
AUDCHF 2.9K
NZDJPY 5.6K
GBPUSD 2.5K
AUDCAD 2.1K
GBPCHF 2.8K
GBPAUD 1.4K
NZDCAD 984
GBPNZD 1.1K
EURJPY 5.7K
AUDUSD -174
NZDUSD -522
NZDCHF 107
EURGBP 771
EURAUD 2.3K
EURCHF 1.5K
CHFJPY 1.2K
EURNZD 1.2K
USDCAD -473
AUDNZD 569
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.60 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +57.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live07" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live18
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.59 × 1065
ICMarkets-Live12
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live08
0.74 × 12393
ICMarketsSC-Live26
0.81 × 643
ICMarketsSC-Live07
0.84 × 867
ACYFX-Live
1.00 × 6
ICMarkets-Live03
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
1.16 × 326
ICMarketsSC-Live20
1.20 × 330
Exness-Real9
1.40 × 89
ICMarketsSC-Live06
1.42 × 595
FXCM-USDReal03
1.50 × 10
TMGM.TradeMax-Live3
1.50 × 12
HFMarketsSV-Live Server 6
1.53 × 586
Tickmill-Live04
1.62 × 142
LMAXNZ2-LIVE
1.77 × 22
ICMarketsSC-Live11
2.14 × 120
Exness-Real
2.48 × 145
ForexChief-DirectFX
3.00 × 3
19 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
### **Cost-Effective System Over Time – The Data Speaks for Itself**  

#### **Strategy Overview:**  
This is a **pullback system** developed over six months and rigorously tested for nearly a year in both simulated and live trading. The system includes **news filtering** and **multiple safety exit mechanisms** to enhance reliability.  

#### **Recommendations for Subscribers:**  
- **Minimum Deposit:** Keep at least **500 USD (or equivalent)**. *(Historical max DD: 21% for a $1,000 account.)*  
- **Recommended Deposit:** **1,000 USD (or equivalent)** to reduce drawdown and optimize subscription costs. For larger accounts (e.g., $2,000),  and so on.  
- **Minimum Leverage:** **1:500** account required.  
- **Stable Server Connection (24/7) & VPS Recommended.** For best results, use the same broker I rely on for consistent performance: **IC Markets**.  

#### **Important Notes:**  
- Once subscribed, you can monitor **near real-time floating P/L** and open positions.  
- Trades are **not kept open indefinitely**—positions are only taken when market conditions favor strong profitability, minimizing unnecessary exposure.  
- **Review the trade history** to understand the average number of monthly trades. **Less is often more** for long-term success.  

#### **Traded Instruments (Pairs):**  
AUDJPY, CADJPY, NZDJPY, EURJPY, GBPJPY, CADCHF, AUDCHF, EURCHF, GBPCHF, GBPNZD, EURCAD, GBPCAD, USDCHF, GBPAUD, EURNZD, GBPUSD, EURAUD, EURGBP, AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, NZDCHF, CHFJPY, EURUSD, USDJPY, NZDUSD, AUDUSD.  

#### **Disclaimer:**  
**Past performance does not guarantee future results.**  


İnceleme yok
2025.06.28 12:27
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HeheBotMT4
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
1.2K
USD
35
99%
1 439
64%
32%
1.55
0.30
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.