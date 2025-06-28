SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AFX 2 XAUUSD
Angela Megaria Silviana

AFX 2 XAUUSD

Angela Megaria Silviana
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 91%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
718
Kârla kapanan işlemler:
399 (55.57%)
Zararla kapanan işlemler:
319 (44.43%)
En iyi işlem:
1 195.52 USD
En kötü işlem:
-269.44 USD
Brüt kâr:
5 903.98 USD (126 279 pips)
Brüt zarar:
-3 540.47 USD (126 579 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (66.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 207.04 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
77.25%
Maks. mevduat yükü:
110.51%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
422 (58.77%)
Satış işlemleri:
296 (41.23%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
3.29 USD
Ortalama kâr:
14.80 USD
Ortalama zarar:
-11.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-7.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-944.64 USD (5)
Aylık büyüme:
38.65%
Yıllık tahmin:
468.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
946.86 USD (21.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.51% (946.86 USD)
Varlığa göre:
63.23% (2 781.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 200
AUDCAD 185
AUDCHF 132
NZDCAD 110
CADCHF 91
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 242
AUDCHF 174
NZDCAD 170
CADCHF 160
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.6K
AUDCAD 2.6K
AUDCHF 492
NZDCAD -765
CADCHF 1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 195.52 USD
En kötü işlem: -269 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +66.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.75 × 4
FBS-Real-2
4.01 × 263
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
İnceleme yok
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 21:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 18:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 17:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 16:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 12:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 01:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
