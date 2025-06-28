- Büyüme
İşlemler:
718
Kârla kapanan işlemler:
399 (55.57%)
Zararla kapanan işlemler:
319 (44.43%)
En iyi işlem:
1 195.52 USD
En kötü işlem:
-269.44 USD
Brüt kâr:
5 903.98 USD (126 279 pips)
Brüt zarar:
-3 540.47 USD (126 579 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (66.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 207.04 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
77.25%
Maks. mevduat yükü:
110.51%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
422 (58.77%)
Satış işlemleri:
296 (41.23%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
3.29 USD
Ortalama kâr:
14.80 USD
Ortalama zarar:
-11.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-7.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-944.64 USD (5)
Aylık büyüme:
38.65%
Yıllık tahmin:
468.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
946.86 USD (21.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.51% (946.86 USD)
Varlığa göre:
63.23% (2 781.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|200
|AUDCAD
|185
|AUDCHF
|132
|NZDCAD
|110
|CADCHF
|91
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.6K
|AUDCAD
|242
|AUDCHF
|174
|NZDCAD
|170
|CADCHF
|160
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.6K
|AUDCAD
|2.6K
|AUDCHF
|492
|NZDCAD
|-765
|CADCHF
|1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +1 195.52 USD
En kötü işlem: -269 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +66.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.75 × 4
|
FBS-Real-2
|4.01 × 263
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
