İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
22 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (31.25%)
En iyi işlem:
93.77 USD
En kötü işlem:
-44.71 USD
Brüt kâr:
644.93 USD (644 913 pips)
Brüt zarar:
-218.55 USD (218 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (248.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
248.11 USD (10)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
3.66%
Maks. mevduat yükü:
32.19%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.58
Alış işlemleri:
22 (68.75%)
Satış işlemleri:
10 (31.25%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
13.32 USD
Ortalama kâr:
29.32 USD
Ortalama zarar:
-21.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-117.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.62 USD (4)
Aylık büyüme:
523.54%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.73 USD
Maksimum:
119.17 USD (24.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.09% (119.17 USD)
Varlığa göre:
19.38% (44.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|426
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|426K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
İnceleme yok
