Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Price Action Pro Manual
Maicon Lazier Reichel

Gold Price Action Pro Manual

Maicon Lazier Reichel
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 419%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
22 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (31.25%)
En iyi işlem:
93.77 USD
En kötü işlem:
-44.71 USD
Brüt kâr:
644.93 USD (644 913 pips)
Brüt zarar:
-218.55 USD (218 545 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (248.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
248.11 USD (10)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
3.66%
Maks. mevduat yükü:
32.19%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
3.58
Alış işlemleri:
22 (68.75%)
Satış işlemleri:
10 (31.25%)
Kâr faktörü:
2.95
Beklenen getiri:
13.32 USD
Ortalama kâr:
29.32 USD
Ortalama zarar:
-21.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-117.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-117.62 USD (4)
Aylık büyüme:
523.54%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.73 USD
Maksimum:
119.17 USD (24.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.09% (119.17 USD)
Varlığa göre:
19.38% (44.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 426
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 426K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93.77 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +248.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -117.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
52 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.22 00:40
Share of trading days is too low
2025.10.21 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 11:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 09:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 15:56
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 7.14% of days out of the 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 18:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 21:21
Share of trading days is too low
2025.08.17 21:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.17 20:21
Share of trading days is too low
2025.08.17 20:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 22:36
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 6.98% of days out of the 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 22:36
80% of trades performed within 2 days. This comprises 4.65% of days out of the 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 21:29
Share of trading days is too low
2025.08.14 21:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.14 21:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 14:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 14:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Price Action Pro Manual
Ayda 30 USD
419%
0
0
USD
544
USD
13
53%
32
68%
4%
2.95
13.32
USD
24%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.