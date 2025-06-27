SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LJP456
Jiang Ping Luo

LJP456

Jiang Ping Luo
0 inceleme
Güvenilirlik
84 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 568%
UniversalCitizen-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
655
Kârla kapanan işlemler:
511 (78.01%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (21.98%)
En iyi işlem:
1 921.00 USD
En kötü işlem:
-669.75 USD
Brüt kâr:
71 546.67 USD (707 563 pips)
Brüt zarar:
-19 646.88 USD (279 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (3 042.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 892.00 USD (11)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
98.94%
Maks. mevduat yükü:
6.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
38.26
Alış işlemleri:
333 (50.84%)
Satış işlemleri:
322 (49.16%)
Kâr faktörü:
3.64
Beklenen getiri:
79.24 USD
Ortalama kâr:
140.01 USD
Ortalama zarar:
-136.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-153.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 259.31 USD (2)
Aylık büyüme:
10.77%
Yıllık tahmin:
130.68%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 356.60 USD (7.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.34% (1 356.60 USD)
Varlığa göre:
17.86% (7 881.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 644
EURUSD 8
USDCAD 2
XAUUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 51K
EURUSD 120
USDCAD 286
XAUUSD -3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 411K
EURUSD 16K
USDCAD 559
XAUUSD -88
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 921.00 USD
En kötü işlem: -670 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 042.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -153.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UniversalCitizen-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
12.50 × 2
Weltrade-Real
24.35 × 55
手工单  主做澳加   VX:394384420
İnceleme yok
2025.09.25 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 01:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 04:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
