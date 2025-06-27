- Büyüme
İşlemler:
655
Kârla kapanan işlemler:
511 (78.01%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (21.98%)
En iyi işlem:
1 921.00 USD
En kötü işlem:
-669.75 USD
Brüt kâr:
71 546.67 USD (707 563 pips)
Brüt zarar:
-19 646.88 USD (279 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (3 042.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 892.00 USD (11)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
98.94%
Maks. mevduat yükü:
6.14%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
38.26
Alış işlemleri:
333 (50.84%)
Satış işlemleri:
322 (49.16%)
Kâr faktörü:
3.64
Beklenen getiri:
79.24 USD
Ortalama kâr:
140.01 USD
Ortalama zarar:
-136.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-153.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 259.31 USD (2)
Aylık büyüme:
10.77%
Yıllık tahmin:
130.68%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 356.60 USD (7.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.34% (1 356.60 USD)
Varlığa göre:
17.86% (7 881.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|644
|EURUSD
|8
|USDCAD
|2
|XAUUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|51K
|EURUSD
|120
|USDCAD
|286
|XAUUSD
|-3
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|411K
|EURUSD
|16K
|USDCAD
|559
|XAUUSD
|-88
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 921.00 USD
En kötü işlem: -670 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 042.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -153.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UniversalCitizen-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
