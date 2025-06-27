- Büyüme
İşlemler:
2 169
Kârla kapanan işlemler:
1 449 (66.80%)
Zararla kapanan işlemler:
720 (33.20%)
En iyi işlem:
161.26 USD
En kötü işlem:
-235.54 USD
Brüt kâr:
12 476.29 USD (18 620 287 pips)
Brüt zarar:
-8 786.11 USD (4 543 205 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (149.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
447.38 USD (16)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
90.90%
Maks. mevduat yükü:
95.21%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
1 061 (48.92%)
Satış işlemleri:
1 108 (51.08%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
8.61 USD
Ortalama zarar:
-12.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-654.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-654.14 USD (11)
Aylık büyüme:
-11.59%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 431.27 USD (21.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.39% (1 431.27 USD)
Varlığa göre:
40.07% (1 471.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1216
|GBPNZD
|70
|EURUSD
|61
|GBPAUD
|59
|EURJPY
|58
|GBPUSD
|54
|EURNZD
|53
|EURAUD
|49
|GBPCAD
|48
|EURCAD
|45
|USDCAD
|40
|NZDCAD
|39
|AUDUSD
|38
|USDCHF
|37
|AUDCAD
|36
|NZDUSD
|35
|GBPCHF
|31
|CADJPY
|31
|EURGBP
|28
|AUDCHF
|28
|EURCHF
|21
|NZDCHF
|19
|AUDNZD
|19
|CADCHF
|17
|NZDJPY
|12
|AUDJPY
|11
|CHFJPY
|9
|GBPJPY
|5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.5K
|GBPNZD
|76
|EURUSD
|64
|GBPAUD
|-223
|EURJPY
|101
|GBPUSD
|53
|EURNZD
|90
|EURAUD
|77
|GBPCAD
|34
|EURCAD
|122
|USDCAD
|77
|NZDCAD
|228
|AUDUSD
|130
|USDCHF
|68
|AUDCAD
|-142
|NZDUSD
|70
|GBPCHF
|-23
|CADJPY
|71
|EURGBP
|8
|AUDCHF
|93
|EURCHF
|46
|NZDCHF
|57
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|46
|NZDJPY
|12
|AUDJPY
|23
|CHFJPY
|22
|GBPJPY
|6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|14M
|GBPNZD
|487
|EURUSD
|297
|GBPAUD
|112
|EURJPY
|-1.5K
|GBPUSD
|-1.6K
|EURNZD
|7.8K
|EURAUD
|2.9K
|GBPCAD
|409
|EURCAD
|4.2K
|USDCAD
|1.3K
|NZDCAD
|3.4K
|AUDUSD
|2K
|USDCHF
|584
|AUDCAD
|-3K
|NZDUSD
|240
|GBPCHF
|-1.6K
|CADJPY
|3.4K
|EURGBP
|1.3K
|AUDCHF
|2.3K
|EURCHF
|1.2K
|NZDCHF
|-38
|AUDNZD
|1.5K
|CADCHF
|1.4K
|NZDJPY
|438
|AUDJPY
|969
|CHFJPY
|1.9K
|GBPJPY
|449
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +161.26 USD
En kötü işlem: -236 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +149.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -654.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UniversalCitizen-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
黄金小趋势 VX:394384420
İnceleme yok
