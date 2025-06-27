SinyallerBölümler
Jiang Ping Luo

LJP119

Jiang Ping Luo
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 246%
UniversalCitizen-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 169
Kârla kapanan işlemler:
1 449 (66.80%)
Zararla kapanan işlemler:
720 (33.20%)
En iyi işlem:
161.26 USD
En kötü işlem:
-235.54 USD
Brüt kâr:
12 476.29 USD (18 620 287 pips)
Brüt zarar:
-8 786.11 USD (4 543 205 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (149.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
447.38 USD (16)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
90.90%
Maks. mevduat yükü:
95.21%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.58
Alış işlemleri:
1 061 (48.92%)
Satış işlemleri:
1 108 (51.08%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
8.61 USD
Ortalama zarar:
-12.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-654.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-654.14 USD (11)
Aylık büyüme:
-11.59%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 431.27 USD (21.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.39% (1 431.27 USD)
Varlığa göre:
40.07% (1 471.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1216
GBPNZD 70
EURUSD 61
GBPAUD 59
EURJPY 58
GBPUSD 54
EURNZD 53
EURAUD 49
GBPCAD 48
EURCAD 45
USDCAD 40
NZDCAD 39
AUDUSD 38
USDCHF 37
AUDCAD 36
NZDUSD 35
GBPCHF 31
CADJPY 31
EURGBP 28
AUDCHF 28
EURCHF 21
NZDCHF 19
AUDNZD 19
CADCHF 17
NZDJPY 12
AUDJPY 11
CHFJPY 9
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.5K
GBPNZD 76
EURUSD 64
GBPAUD -223
EURJPY 101
GBPUSD 53
EURNZD 90
EURAUD 77
GBPCAD 34
EURCAD 122
USDCAD 77
NZDCAD 228
AUDUSD 130
USDCHF 68
AUDCAD -142
NZDUSD 70
GBPCHF -23
CADJPY 71
EURGBP 8
AUDCHF 93
EURCHF 46
NZDCHF 57
AUDNZD 2
CADCHF 46
NZDJPY 12
AUDJPY 23
CHFJPY 22
GBPJPY 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 14M
GBPNZD 487
EURUSD 297
GBPAUD 112
EURJPY -1.5K
GBPUSD -1.6K
EURNZD 7.8K
EURAUD 2.9K
GBPCAD 409
EURCAD 4.2K
USDCAD 1.3K
NZDCAD 3.4K
AUDUSD 2K
USDCHF 584
AUDCAD -3K
NZDUSD 240
GBPCHF -1.6K
CADJPY 3.4K
EURGBP 1.3K
AUDCHF 2.3K
EURCHF 1.2K
NZDCHF -38
AUDNZD 1.5K
CADCHF 1.4K
NZDJPY 438
AUDJPY 969
CHFJPY 1.9K
GBPJPY 449
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +161.26 USD
En kötü işlem: -236 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +149.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -654.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UniversalCitizen-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
12.50 × 2
Weltrade-Real
24.35 × 55
黄金小趋势   VX:394384420
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.21 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.04 21:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:59
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 13:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 07:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
