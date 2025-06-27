SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CNS EURUSD
Alessio Cannas

CNS EURUSD

Alessio Cannas
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
InnoNetSolutions-Server01
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
707
Kârla kapanan işlemler:
585 (82.74%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (17.26%)
En iyi işlem:
15.32 EUR
En kötü işlem:
-14.78 EUR
Brüt kâr:
597.75 EUR (72 488 pips)
Brüt zarar:
-446.65 EUR (63 125 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (19.07 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
29.99 EUR (20)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
89.94%
Maks. mevduat yükü:
29.41%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
277 (39.18%)
Satış işlemleri:
430 (60.82%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.21 EUR
Ortalama kâr:
1.02 EUR
Ortalama zarar:
-3.66 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-138.57 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-138.57 EUR (17)
Aylık büyüme:
29.61%
Yıllık tahmin:
359.27%
Algo alım-satım:
35%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.36 EUR
Maksimum:
138.57 EUR (46.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.37% (137.05 EUR)
Varlığa göre:
58.53% (307.91 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.fx 198
EURAUD.fx 164
XAUUSD.fx 106
USDJPY.fx 36
EURJPY.fx 36
GBPUSD.fx 23
GBPCHF.fx 23
EURGBP.fx 19
GBPJPY.fx 18
EURCAD.fx 12
EURCHF.fx 12
GBPCAD.fx 9
AUDJPY.fx 7
USDCAD.fx 6
GBPAUD.fx 6
NZDJPY.fx 6
CHFJPY.fx 5
NZDCAD.fx 4
NZDUSD.fx 4
EURNZD.fx 3
AUDUSD.fx 2
AUDCHF.fx 2
AUDNZD.fx 2
GBPNZD.fx 2
CADJPY.fx 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.fx 218
EURAUD.fx -11
XAUUSD.fx 64
USDJPY.fx -6
EURJPY.fx -85
GBPUSD.fx -22
GBPCHF.fx 18
EURGBP.fx -23
GBPJPY.fx 12
EURCAD.fx -3
EURCHF.fx 5
GBPCAD.fx 7
AUDJPY.fx 4
USDCAD.fx 0
GBPAUD.fx 3
NZDJPY.fx 3
CHFJPY.fx 3
NZDCAD.fx 0
NZDUSD.fx 0
EURNZD.fx 1
AUDUSD.fx 1
AUDCHF.fx 0
AUDNZD.fx 0
GBPNZD.fx -11
CADJPY.fx -5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.fx 18K
EURAUD.fx -1.8K
XAUUSD.fx 6.4K
USDJPY.fx -865
EURJPY.fx -12K
GBPUSD.fx -2.3K
GBPCHF.fx 1.9K
EURGBP.fx -1.5K
GBPJPY.fx 1.5K
EURCAD.fx -421
EURCHF.fx 594
GBPCAD.fx 963
AUDJPY.fx 510
USDCAD.fx 56
GBPAUD.fx 409
NZDJPY.fx 389
CHFJPY.fx 413
NZDCAD.fx 34
NZDUSD.fx 10
EURNZD.fx 126
AUDUSD.fx 58
AUDCHF.fx 12
AUDNZD.fx 68
GBPNZD.fx -1.9K
CADJPY.fx -748
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.32 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +19.07 EUR
Maksimum ardışık zarar: -138.57 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InnoNetSolutions-Server01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.01 00:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 02:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 12:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 09:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CNS EURUSD
Ayda 50 USD
59%
0
0
USD
2.5K
EUR
20
35%
707
82%
90%
1.33
0.21
EUR
59%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.