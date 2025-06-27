SinyallerBölümler
Mr Munggaran 2
Mj Ggaran

Mr Munggaran 2

Mj Ggaran
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -69%
Exness-MT5Real6
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
406
Kârla kapanan işlemler:
146 (35.96%)
Zararla kapanan işlemler:
260 (64.04%)
En iyi işlem:
52.31 USD
En kötü işlem:
-49.99 USD
Brüt kâr:
3 493.51 USD (3 315 368 pips)
Brüt zarar:
-3 490.06 USD (3 277 607 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (529.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
529.34 USD (16)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.21%
Maks. mevduat yükü:
61.83%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
253 (62.32%)
Satış işlemleri:
153 (37.68%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
23.93 USD
Ortalama zarar:
-13.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-262.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-324.24 USD (16)
Aylık büyüme:
60.25%
Yıllık tahmin:
731.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
877.21 USD
Maksimum:
1 077.80 USD (212.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.97% (1 077.80 USD)
Varlığa göre:
26.76% (117.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 321
USDJPY 26
GBPUSD 16
GBPJPY 14
AUDJPY 7
CHFJPY 5
EURJPY 5
USDCHF 4
CADJPY 4
EURUSD 3
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12
USDJPY 6
GBPUSD -27
GBPJPY -17
AUDJPY 5
CHFJPY 6
EURJPY 1
USDCHF -4
CADJPY 27
EURUSD -9
NZDJPY 4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 37K
USDJPY 1.2K
GBPUSD -1.7K
GBPJPY -1.1K
AUDJPY 62
CHFJPY 755
EURJPY 354
USDCHF -350
CADJPY 2K
EURUSD -912
NZDJPY 281
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.31 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +529.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -262.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
0.23 × 98
Exness-MT5Real6
0.61 × 270
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.75 × 463
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 4
RoboForex-Pro
5.39 × 492
Exness-MT5Real3
6.66 × 204
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
7.71 × 34
XMGlobal-MT5
8.04 × 116
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
İnceleme yok
2025.09.17 04:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 06:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.04 04:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 13:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.03 13:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 07:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.03 07:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.03 00:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 15:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 15:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.02 07:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 07:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.01 07:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
