- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
406
Kârla kapanan işlemler:
146 (35.96%)
Zararla kapanan işlemler:
260 (64.04%)
En iyi işlem:
52.31 USD
En kötü işlem:
-49.99 USD
Brüt kâr:
3 493.51 USD (3 315 368 pips)
Brüt zarar:
-3 490.06 USD (3 277 607 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (529.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
529.34 USD (16)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
98.21%
Maks. mevduat yükü:
61.83%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
253 (62.32%)
Satış işlemleri:
153 (37.68%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
23.93 USD
Ortalama zarar:
-13.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-262.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-324.24 USD (16)
Aylık büyüme:
60.25%
Yıllık tahmin:
731.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
877.21 USD
Maksimum:
1 077.80 USD (212.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.97% (1 077.80 USD)
Varlığa göre:
26.76% (117.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|USDJPY
|26
|GBPUSD
|16
|GBPJPY
|14
|AUDJPY
|7
|CHFJPY
|5
|EURJPY
|5
|USDCHF
|4
|CADJPY
|4
|EURUSD
|3
|NZDJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|-27
|GBPJPY
|-17
|AUDJPY
|5
|CHFJPY
|6
|EURJPY
|1
|USDCHF
|-4
|CADJPY
|27
|EURUSD
|-9
|NZDJPY
|4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|37K
|USDJPY
|1.2K
|GBPUSD
|-1.7K
|GBPJPY
|-1.1K
|AUDJPY
|62
|CHFJPY
|755
|EURJPY
|354
|USDCHF
|-350
|CADJPY
|2K
|EURUSD
|-912
|NZDJPY
|281
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.31 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +529.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -262.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
itexsys-Platform
|0.00 × 2
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
Tickmill-Live
|0.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
|0.23 × 98
Exness-MT5Real6
|0.61 × 270
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
Exness-MT5Real15
|2.75 × 463
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 4
RoboForex-Pro
|5.39 × 492
Exness-MT5Real3
|6.66 × 204
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
|7.71 × 34
XMGlobal-MT5
|8.04 × 116
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
-69%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
14
0%
406
35%
98%
1.00
0.01
USD
USD
89%
1:200