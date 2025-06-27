- Büyüme
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
64 (95.52%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (4.48%)
En iyi işlem:
26.07 USD
En kötü işlem:
-30.28 USD
Brüt kâr:
271.74 USD (25 038 pips)
Brüt zarar:
-75.27 USD (7 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (115.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.69 USD (36)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
15.76%
Maks. mevduat yükü:
6.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.81
Alış işlemleri:
67 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.61
Beklenen getiri:
2.93 USD
Ortalama kâr:
4.25 USD
Ortalama zarar:
-25.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-51.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.49 USD (2)
Aylık büyüme:
25.98%
Yıllık tahmin:
315.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
51.61 USD (9.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.01% (51.57 USD)
Varlığa göre:
19.28% (72.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|196
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.07 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +115.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
