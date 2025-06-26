- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 084
Kârla kapanan işlemler:
671 (61.90%)
Zararla kapanan işlemler:
413 (38.10%)
En iyi işlem:
24.64 USD
En kötü işlem:
-62.82 USD
Brüt kâr:
1 002.38 USD (100 767 pips)
Brüt zarar:
-959.71 USD (80 696 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (13.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.84 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
54.42%
Maks. mevduat yükü:
110.18%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
309 (28.51%)
Satış işlemleri:
775 (71.49%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
1.49 USD
Ortalama zarar:
-2.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
49 (-43.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.16 USD (12)
Aylık büyüme:
16.00%
Yıllık tahmin:
192.35%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.66 USD
Maksimum:
306.01 USD (86.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
77.97% (304.49 USD)
Varlığa göre:
47.18% (108.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|411
|GBPCHF
|78
|CADJPY
|41
|AUDJPY
|37
|AUDCAD
|36
|EURJPY
|33
|AUDUSD
|33
|USDJPY
|32
|NZDUSD
|31
|CHFJPY
|28
|AUDCHF
|26
|GBPNZD
|26
|USDCAD
|23
|GBPCAD
|23
|EURUSD
|21
|EURNZD
|21
|GBPAUD
|21
|GBPUSD
|20
|EURCHF
|20
|USDCHF
|19
|AUDNZD
|19
|EURAUD
|19
|EURCAD
|18
|EURGBP
|17
|CADCHF
|14
|NZDCHF
|5
|USDSGD
|4
|NZDCAD
|3
|GBPSGD
|2
|EURSGD
|1
|AUDSGD
|1
|SGDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|12
|GBPCHF
|-8
|CADJPY
|49
|AUDJPY
|32
|AUDCAD
|1
|EURJPY
|-28
|AUDUSD
|21
|USDJPY
|68
|NZDUSD
|25
|CHFJPY
|18
|AUDCHF
|4
|GBPNZD
|23
|USDCAD
|-8
|GBPCAD
|2
|EURUSD
|-31
|EURNZD
|1
|GBPAUD
|-89
|GBPUSD
|-28
|EURCHF
|-9
|USDCHF
|19
|AUDNZD
|-8
|EURAUD
|-36
|EURCAD
|2
|EURGBP
|-3
|CADCHF
|8
|NZDCHF
|3
|USDSGD
|-7
|NZDCAD
|4
|GBPSGD
|-9
|EURSGD
|12
|AUDSGD
|2
|SGDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-1.8K
|GBPCHF
|-549
|CADJPY
|4.2K
|AUDJPY
|2.5K
|AUDCAD
|-73
|EURJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|1.4K
|USDJPY
|8.4K
|NZDUSD
|2K
|CHFJPY
|1.7K
|AUDCHF
|186
|GBPNZD
|1.7K
|USDCAD
|103
|GBPCAD
|2.1K
|EURUSD
|-870
|EURNZD
|2.4K
|GBPAUD
|-4.4K
|GBPUSD
|-276
|EURCHF
|95
|USDCHF
|1.3K
|AUDNZD
|-640
|EURAUD
|-574
|EURCAD
|1.5K
|EURGBP
|-124
|CADCHF
|981
|NZDCHF
|164
|USDSGD
|-304
|NZDCAD
|272
|GBPSGD
|-560
|EURSGD
|804
|AUDSGD
|150
|SGDJPY
|78
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.64 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +13.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
FusionMarkets-Live
|0.31 × 95
|
Exness-MT5Real3
|0.35 × 306
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.42 × 117
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 246
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 350
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.64 × 1860
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.78 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.80 × 5
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 4
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
TitchTrader is a fully automated, low-risk trading signal based on a custom MQL5 Expert Advisor. Designed for consistent, real-world trading with proper risk control and no hype.
✅ Runs on the Daily timeframe, with multi-timeframe logic for smarter, filtered entries
✅ Built to deliver steady growth while managing exposure
✅ All trades are placed and managed by the EA (no manual trades)
✅ Works best on selected currency pairs with stable movement patterns
📉 Important Note on Drawdown:
The historical 67% drawdown occurred during early testing on a very small capital base (~$60), while trading with 0.01 lots. Since transitioning to more appropriate sizing and full automation, the system has shown much more stable behavior and low drawdown performance going forward.
⚙️ Hosted on MT5 VPS for 24/7 reliability
🧠 No martingale, grid, or high-risk tactics
Broker: Pepperstone
Recommended account size: Minimum ~$300 for 0.01 lots
📩 Want to run the EA yourself? View or purchase it here:
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
USD
330
USD
USD
41
88%
1 084
61%
54%
1.04
0.04
USD
USD
78%
1:400