Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real17 0.00 × 3 Tickmill-Live 0.00 × 6 itexsys-Platform 0.00 × 2 Exness-MT5Real10 0.00 × 4 RannForex-Server 0.00 × 26 ValutradesSeychelles-Live 0.09 × 35 ICMarketsSC-MT5-4 0.09 × 32 Darwinex-Live 0.18 × 38 HFMarketsGlobal-Live1 0.30 × 450 KuberaCapitalMarkets-Server 0.48 × 116 Exness-MT5Real6 0.60 × 609 FusionMarkets-Live 0.67 × 3 Exness-MT5Real7 0.82 × 274 BlackBullMarkets-Live 1.86 × 7 Exness-MT5Real18 2.00 × 1 Exness-MT5Real8 2.60 × 52 Exness-MT5Real15 3.22 × 693 RoboForex-Pro 4.74 × 850 XMGlobal-MT5 5.17 × 531 ICMarketsSC-MT5-2 7.08 × 37 TitanFX-MT5-01 7.43 × 14 Exness-MT5Real3 7.74 × 658 ZeroMarkets-Live 13.59 × 29 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya