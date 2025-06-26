- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
120 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (44.44%)
En iyi işlem:
50.00 USD
En kötü işlem:
-50.46 USD
Brüt kâr:
1 239.87 USD (2 723 116 pips)
Brüt zarar:
-1 036.21 USD (2 288 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (58.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
213.04 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
70.72%
Maks. mevduat yükü:
1.95%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
140 (64.81%)
Satış işlemleri:
76 (35.19%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
10.33 USD
Ortalama zarar:
-10.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-67.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.46 USD (2)
Aylık büyüme:
13.43%
Yıllık tahmin:
162.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
107.45 USD
Maksimum:
156.19 USD (17.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.49% (106.17 USD)
Varlığa göre:
4.95% (84.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|BTCUSD
|32
|GBPUSD
|12
|GBPJPY
|10
|AUDJPY
|10
|EURUSD
|6
|USDCAD
|6
|NZDUSD
|5
|AUDUSD
|5
|EURGBP
|5
|USDJPY
|4
|CADJPY
|3
|EURNZD
|3
|USDCHF
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|2
|US500
|1
|EURJPY
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|332
|BTCUSD
|-33
|GBPUSD
|25
|GBPJPY
|-18
|AUDJPY
|-21
|EURUSD
|-18
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|1
|AUDUSD
|9
|EURGBP
|-12
|USDJPY
|-27
|CADJPY
|-8
|EURNZD
|0
|USDCHF
|7
|CHFJPY
|-4
|NZDJPY
|-2
|US500
|-2
|EURJPY
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|332K
|BTCUSD
|-328K
|GBPUSD
|712
|GBPJPY
|-915
|AUDJPY
|465
|EURUSD
|-1.8K
|USDCAD
|-50
|NZDUSD
|22
|AUDUSD
|896
|EURGBP
|-684
|USDJPY
|-3.7K
|CADJPY
|-934
|EURNZD
|2
|USDCHF
|401
|CHFJPY
|229
|NZDJPY
|-247
|US500
|-5.3K
|EURJPY
|368
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.00 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +58.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 26
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.09 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.09 × 32
|
Darwinex-Live
|0.18 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|0.30 × 450
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.48 × 116
|
Exness-MT5Real6
|0.60 × 609
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
BlackBullMarkets-Live
|1.86 × 7
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.60 × 52
|
Exness-MT5Real15
|3.22 × 693
|
RoboForex-Pro
|4.74 × 850
|
XMGlobal-MT5
|5.17 × 531
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.08 × 37
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
Exness-MT5Real3
|7.74 × 658
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
16
0%
216
55%
71%
1.19
0.94
USD
USD
12%
1:100