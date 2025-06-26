SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BreakoutTrader Family
Johan

BreakoutTrader Family

Johan
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
120 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
96 (44.44%)
En iyi işlem:
50.00 USD
En kötü işlem:
-50.46 USD
Brüt kâr:
1 239.87 USD (2 723 116 pips)
Brüt zarar:
-1 036.21 USD (2 288 262 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (58.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
213.04 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
70.72%
Maks. mevduat yükü:
1.95%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.30
Alış işlemleri:
140 (64.81%)
Satış işlemleri:
76 (35.19%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
10.33 USD
Ortalama zarar:
-10.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-67.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.46 USD (2)
Aylık büyüme:
13.43%
Yıllık tahmin:
162.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
107.45 USD
Maksimum:
156.19 USD (17.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.49% (106.17 USD)
Varlığa göre:
4.95% (84.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 99
BTCUSD 32
GBPUSD 12
GBPJPY 10
AUDJPY 10
EURUSD 6
USDCAD 6
NZDUSD 5
AUDUSD 5
EURGBP 5
USDJPY 4
CADJPY 3
EURNZD 3
USDCHF 2
CHFJPY 2
NZDJPY 2
US500 1
EURJPY 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 332
BTCUSD -33
GBPUSD 25
GBPJPY -18
AUDJPY -21
EURUSD -18
USDCAD 3
NZDUSD 1
AUDUSD 9
EURGBP -12
USDJPY -27
CADJPY -8
EURNZD 0
USDCHF 7
CHFJPY -4
NZDJPY -2
US500 -2
EURJPY 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 332K
BTCUSD -328K
GBPUSD 712
GBPJPY -915
AUDJPY 465
EURUSD -1.8K
USDCAD -50
NZDUSD 22
AUDUSD 896
EURGBP -684
USDJPY -3.7K
CADJPY -934
EURNZD 2
USDCHF 401
CHFJPY 229
NZDJPY -247
US500 -5.3K
EURJPY 368
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.00 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +58.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -67.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
ICMarketsSC-MT5-4
0.09 × 32
Darwinex-Live
0.18 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
0.30 × 450
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.60 × 609
FusionMarkets-Live
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
1.86 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.60 × 52
Exness-MT5Real15
3.22 × 693
RoboForex-Pro
4.74 × 850
XMGlobal-MT5
5.17 × 531
ICMarketsSC-MT5-2
7.08 × 37
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
Exness-MT5Real3
7.74 × 658
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
İnceleme yok
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
2025.09.17 19:11
2025.09.03 01:06
2025.09.02 07:26
2025.09.02 07:26
2025.09.01 16:50
2025.08.11 11:36
2025.08.11 10:36
2025.08.11 09:36
2025.08.11 03:20
2025.08.08 16:08
2025.08.07 13:02
2025.08.07 12:02
2025.08.07 03:16
2025.08.05 04:29
2025.07.14 00:02
2025.07.13 23:02
2025.07.07 09:15
2025.07.07 00:57
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BreakoutTrader Family
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
3.7K
USD
16
0%
216
55%
71%
1.19
0.94
USD
12%
1:100
Kopyala

