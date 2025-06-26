SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hendarwana
Muhammad Hendarwana

0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -40%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
41 (49.39%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (50.60%)
En iyi işlem:
80.25 USD
En kötü işlem:
-90.30 USD
Brüt kâr:
1 805.07 USD (22 223 pips)
Brüt zarar:
-2 303.05 USD (22 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (190.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.00 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
9.45%
Maks. mevduat yükü:
3.56%
En son işlem:
17 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
49 (59.04%)
Satış işlemleri:
34 (40.96%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-6.00 USD
Ortalama kâr:
44.03 USD
Ortalama zarar:
-54.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-386.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-386.38 USD (6)
Aylık büyüme:
-33.35%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
497.98 USD
Maksimum:
842.90 USD (62.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.02% (842.80 USD)
Varlığa göre:
6.60% (65.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDv 81
CHFJPYv 1
EURJPYv 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDv -505
CHFJPYv 4
EURJPYv 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDv -853
CHFJPYv 621
EURJPYv 441
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.25 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +190.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -386.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 12:35
No swaps are charged
2025.09.25 12:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 06:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 17:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 23:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 18:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 04:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 03:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 07:29
Share of trading days is too low
