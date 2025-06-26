SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Painless
INDIA

Painless

INDIA
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
17 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
10.38 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
88.10 USD (527 745 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
17 (88.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.10 USD (17)
Sharpe oranı:
1.74
Alım-satım etkinliği:
84.41%
Maks. mevduat yükü:
5.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
14 (82.35%)
Satış işlemleri:
3 (17.65%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
5.18 USD
Ortalama kâr:
5.18 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
9.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
31.09% (222.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 7
BTCUSD 6
ETHUSD 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 26
BTCUSD 49
ETHUSD 14
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 15K
BTCUSD 498K
ETHUSD 14K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.38 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +88.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
Exness-Real18
7.50 × 6
Exness-Real16
8.50 × 4
İnceleme yok
2025.09.26 04:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.13 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.05 04:25
No swaps are charged
2025.09.05 04:25
No swaps are charged
2025.09.05 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 14:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.03 14:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 18:35
No swaps are charged
2025.08.27 18:35
No swaps are charged
2025.08.22 08:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.14 05:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.04 13:24
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
