SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Rainbow
Anellia Zulcamelia

Rainbow

Anellia Zulcamelia
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 36 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Weltrade-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
871
Kârla kapanan işlemler:
486 (55.79%)
Zararla kapanan işlemler:
385 (44.20%)
En iyi işlem:
32.55 USD
En kötü işlem:
-59.55 USD
Brüt kâr:
1 634.02 USD (1 633 248 pips)
Brüt zarar:
-1 678.77 USD (1 678 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (24.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.56 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
41.49%
Maks. mevduat yükü:
15.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
383 (43.97%)
Satış işlemleri:
488 (56.03%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
3.36 USD
Ortalama zarar:
-4.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-26.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.48 USD (6)
Aylık büyüme:
-25.33%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.41 USD
Maksimum:
448.19 USD (32.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.58% (448.19 USD)
Varlığa göre:
14.59% (171.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 871
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -45
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -45K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.55 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +24.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 11:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 22:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 18:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 11:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 06:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 01:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 13:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 11:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 02:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 02:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rainbow
Ayda 36 USD
-4%
0
0
USD
979
USD
14
72%
871
55%
41%
0.97
-0.05
USD
33%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.