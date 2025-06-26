- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
871
Kârla kapanan işlemler:
486 (55.79%)
Zararla kapanan işlemler:
385 (44.20%)
En iyi işlem:
32.55 USD
En kötü işlem:
-59.55 USD
Brüt kâr:
1 634.02 USD (1 633 248 pips)
Brüt zarar:
-1 678.77 USD (1 678 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (24.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.56 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
41.49%
Maks. mevduat yükü:
15.88%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
383 (43.97%)
Satış işlemleri:
488 (56.03%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
3.36 USD
Ortalama zarar:
-4.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-26.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-216.48 USD (6)
Aylık büyüme:
-25.33%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.41 USD
Maksimum:
448.19 USD (32.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.58% (448.19 USD)
Varlığa göre:
14.59% (171.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|871
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-45
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-45K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +32.55 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +24.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.49 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 36 USD
-4%
0
0
USD
USD
979
USD
USD
14
72%
871
55%
41%
0.97
-0.05
USD
USD
33%
1:200