Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 1 Eightcap-Live 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 1 FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 InnoNetSolutions-Server01 0.31 × 39 Exness-MT5Real7 0.83 × 6 Coinexx-Live 1.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live 1.00 × 7 PlexyTrade-Server01 1.00 × 1 Exness-MT5Real5 2.47 × 695 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 2.50 × 2 RoboForex-ECN 2.70 × 622 XAMarkets-Server 3.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 3.11 × 18 STARTRADERFinancial-Live 3.28 × 36 VantageInternational-Live 4 3.91 × 121 DooTechnology-Live 3.95 × 58 Earnex-Trade 4.38 × 221 LiteFinance-MT5-Live 4.53 × 124 Exness-MT5Real11 4.75 × 349 Exness-MT5Real2 4.90 × 100 Exness-MT5Real6 5.00 × 2 UnitedSecurities-Server 5.13 × 23 Tickmill-Live 5.22 × 73 43 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya