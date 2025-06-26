- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
37 (61.66%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (38.33%)
En iyi işlem:
17.16 USD
En kötü işlem:
-12.58 USD
Brüt kâr:
183.21 USD (13 230 pips)
Brüt zarar:
-92.05 USD (7 347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (54.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.53 USD (7)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
47.88%
Maks. mevduat yükü:
0.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.44
Alış işlemleri:
32 (53.33%)
Satış işlemleri:
28 (46.67%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
4.95 USD
Ortalama zarar:
-4.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-25.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.38 USD (4)
Aylık büyüme:
0.32%
Yıllık tahmin:
3.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.49 USD
Maksimum:
26.48 USD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.51% (26.06 USD)
Varlığa göre:
1.63% (82.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|9
|EURCAD
|8
|XAUUSD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCAD
|4
|EURUSD
|4
|GBPNZD
|4
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|CADCHF
|2
|AUDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|USDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|8
|EURCAD
|-15
|XAUUSD
|20
|EURAUD
|12
|AUDCAD
|9
|EURUSD
|18
|GBPNZD
|11
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|1
|CADCHF
|1
|AUDCHF
|3
|NZDUSD
|9
|GBPUSD
|7
|NZDCHF
|-5
|AUDJPY
|0
|USDJPY
|3
|NZDJPY
|5
|USDCHF
|5
|EURGBP
|-1
|EURJPY
|-6
|GBPJPY
|5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|538
|EURCAD
|-1.2K
|XAUUSD
|2.1K
|EURAUD
|847
|AUDCAD
|62
|EURUSD
|953
|GBPNZD
|352
|USDCAD
|315
|AUDUSD
|257
|CADCHF
|99
|AUDCHF
|-66
|NZDUSD
|548
|GBPUSD
|684
|NZDCHF
|-420
|AUDJPY
|-134
|USDJPY
|502
|NZDJPY
|337
|USDCHF
|393
|EURGBP
|-59
|EURJPY
|-418
|GBPJPY
|231
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.16 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
-Hệ thống dùng phương pháp pullback kết hợp nến pinbar/engulfing
İnceleme yok
