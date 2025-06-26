SinyallerBölümler
Trinh Cong Luan

AluHeli

Trinh Cong Luan
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
37 (61.66%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (38.33%)
En iyi işlem:
17.16 USD
En kötü işlem:
-12.58 USD
Brüt kâr:
183.21 USD (13 230 pips)
Brüt zarar:
-92.05 USD (7 347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (54.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.53 USD (7)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
47.88%
Maks. mevduat yükü:
0.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.44
Alış işlemleri:
32 (53.33%)
Satış işlemleri:
28 (46.67%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
4.95 USD
Ortalama zarar:
-4.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-25.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.38 USD (4)
Aylık büyüme:
0.32%
Yıllık tahmin:
3.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.49 USD
Maksimum:
26.48 USD (0.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.51% (26.06 USD)
Varlığa göre:
1.63% (82.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 9
EURCAD 8
XAUUSD 4
EURAUD 4
AUDCAD 4
EURUSD 4
GBPNZD 4
USDCAD 3
AUDUSD 2
CADCHF 2
AUDCHF 2
NZDUSD 2
GBPUSD 2
NZDCHF 2
AUDJPY 2
USDJPY 1
NZDJPY 1
USDCHF 1
EURGBP 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD 8
EURCAD -15
XAUUSD 20
EURAUD 12
AUDCAD 9
EURUSD 18
GBPNZD 11
USDCAD 3
AUDUSD 1
CADCHF 1
AUDCHF 3
NZDUSD 9
GBPUSD 7
NZDCHF -5
AUDJPY 0
USDJPY 3
NZDJPY 5
USDCHF 5
EURGBP -1
EURJPY -6
GBPJPY 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD 538
EURCAD -1.2K
XAUUSD 2.1K
EURAUD 847
AUDCAD 62
EURUSD 953
GBPNZD 352
USDCAD 315
AUDUSD 257
CADCHF 99
AUDCHF -66
NZDUSD 548
GBPUSD 684
NZDCHF -420
AUDJPY -134
USDJPY 502
NZDJPY 337
USDCHF 393
EURGBP -59
EURJPY -418
GBPJPY 231
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.16 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
Exness-MT5Real7
0.83 × 6
Coinexx-Live
1.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 7
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.47 × 695
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.50 × 2
RoboForex-ECN
2.70 × 622
XAMarkets-Server
3.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
3.11 × 18
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
VantageInternational-Live 4
3.91 × 121
DooTechnology-Live
3.95 × 58
Earnex-Trade
4.38 × 221
LiteFinance-MT5-Live
4.53 × 124
Exness-MT5Real11
4.75 × 349
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
Tickmill-Live
5.22 × 73
43 daha fazla...
-Hệ thống dùng phương pháp pullback kết hợp nến pinbar/engulfing
İnceleme yok
2025.08.29 18:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.19 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 02:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.31 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 13:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 01:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.06.26 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.26 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
