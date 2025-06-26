SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Maxagf scalper icmarkets
Pedro Maniglia

Maxagf scalper icmarkets

Pedro Maniglia
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
49 (73.13%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (26.87%)
En iyi işlem:
6.08 USD
En kötü işlem:
-36.15 USD
Brüt kâr:
68.56 USD (5 580 pips)
Brüt zarar:
-136.20 USD (4 389 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (13.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.82 USD (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
38.76%
Maks. mevduat yükü:
191.34%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
47 (70.15%)
Satış işlemleri:
20 (29.85%)
Kâr faktörü:
0.50
Beklenen getiri:
-1.01 USD
Ortalama kâr:
1.40 USD
Ortalama zarar:
-7.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-99.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.58 USD (5)
Aylık büyüme:
49.81%
Yıllık tahmin:
604.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.23 USD
Maksimum:
99.58 USD (94.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.52% (99.58 USD)
Varlığa göre:
77.38% (20.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -68
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.08 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.72 × 1405
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.90 × 62
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 1955
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
20 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 13:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 00:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 18:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 09:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 01:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 12:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 09:09
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
