İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
49 (73.13%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (26.87%)
En iyi işlem:
6.08 USD
En kötü işlem:
-36.15 USD
Brüt kâr:
68.56 USD (5 580 pips)
Brüt zarar:
-136.20 USD (4 389 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (13.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.82 USD (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
38.76%
Maks. mevduat yükü:
191.34%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
47 (70.15%)
Satış işlemleri:
20 (29.85%)
Kâr faktörü:
0.50
Beklenen getiri:
-1.01 USD
Ortalama kâr:
1.40 USD
Ortalama zarar:
-7.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-99.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.58 USD (5)
Aylık büyüme:
49.81%
Yıllık tahmin:
604.42%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.23 USD
Maksimum:
99.58 USD (94.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.52% (99.58 USD)
Varlığa göre:
77.38% (20.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.08 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -99.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.72 × 1405
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
FusionMarkets-Live
|0.90 × 62
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 1955
|
Forex.com-Live 536
|1.35 × 152
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.46 × 95
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
-68%
0
0
USD
USD
32
USD
USD
14
0%
67
73%
39%
0.50
-1.01
USD
USD
95%
1:500