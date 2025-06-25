- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
529
Kârla kapanan işlemler:
415 (78.44%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (21.55%)
En iyi işlem:
180.30 USD
En kötü işlem:
-163.12 USD
Brüt kâr:
4 216.04 USD (516 276 pips)
Brüt zarar:
-2 644.42 USD (425 009 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (89.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
674.42 USD (20)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
61.28%
Maks. mevduat yükü:
9.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
4.24
Alış işlemleri:
322 (60.87%)
Satış işlemleri:
207 (39.13%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
2.97 USD
Ortalama kâr:
10.16 USD
Ortalama zarar:
-23.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-256.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.24 USD (4)
Aylık büyüme:
3.77%
Yıllık tahmin:
45.77%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
370.65 USD (8.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.59% (368.52 USD)
Varlığa göre:
17.60% (566.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|388
|EURUSD
|31
|CADCHF
|24
|NZDCAD
|13
|CADJPY
|10
|AUDNZD
|10
|GBPAUD
|7
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|5
|CHFJPY
|4
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURCAD
|2
|AUDCAD
|2
|EURNZD
|2
|NZDCHF
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|865
|EURUSD
|121
|CADCHF
|20
|NZDCAD
|59
|CADJPY
|15
|AUDNZD
|35
|GBPAUD
|35
|AUDUSD
|33
|NZDUSD
|8
|GBPUSD
|142
|CHFJPY
|79
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|20
|EURCAD
|64
|AUDCAD
|25
|EURNZD
|9
|NZDCHF
|8
|USDCHF
|10
|USDCAD
|-13
|GBPCAD
|17
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|-2
|EURJPY
|5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|78K
|EURUSD
|1.2K
|CADCHF
|383
|NZDCAD
|1.4K
|CADJPY
|397
|AUDNZD
|992
|GBPAUD
|881
|AUDUSD
|545
|NZDUSD
|129
|GBPUSD
|2.3K
|CHFJPY
|1.9K
|GBPJPY
|379
|USDJPY
|492
|EURCAD
|725
|AUDCAD
|287
|EURNZD
|227
|NZDCHF
|103
|USDCHF
|127
|USDCAD
|-153
|GBPCAD
|391
|AUDCHF
|16
|AUDJPY
|-46
|EURJPY
|134
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +180.30 USD
En kötü işlem: -163 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +89.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -256.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
RannForex-Server
|0.00 × 26
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.09 × 35
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Darwinex-Live
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.21 × 33
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.48 × 116
|
Exness-MT5Real6
|0.56 × 740
|
Exness-MT5Real7
|0.82 × 274
|
BlackBullMarkets-Live
|1.86 × 7
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
Exness-MT5Real15
|3.90 × 742
|
RoboForex-Pro
|4.74 × 850
|
XMGlobal-MT5
|6.16 × 958
|
HFMarketsGlobal-Live1
|6.83 × 498
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.08 × 37
|
Exness-MT5Real3
|7.38 × 702
|
TitanFX-MT5-01
|7.43 × 14
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
Gold scalping
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
58%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
15
82%
529
78%
61%
1.59
2.97
USD
USD
18%
1:400