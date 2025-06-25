SinyallerBölümler
Rajendra Kumar Bajpai

Panchjanya

Rajendra Kumar Bajpai
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
Exness-MT5Real6
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
529
Kârla kapanan işlemler:
415 (78.44%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (21.55%)
En iyi işlem:
180.30 USD
En kötü işlem:
-163.12 USD
Brüt kâr:
4 216.04 USD (516 276 pips)
Brüt zarar:
-2 644.42 USD (425 009 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (89.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
674.42 USD (20)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
61.28%
Maks. mevduat yükü:
9.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
4.24
Alış işlemleri:
322 (60.87%)
Satış işlemleri:
207 (39.13%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
2.97 USD
Ortalama kâr:
10.16 USD
Ortalama zarar:
-23.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-256.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.24 USD (4)
Aylık büyüme:
3.77%
Yıllık tahmin:
45.77%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
370.65 USD (8.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.59% (368.52 USD)
Varlığa göre:
17.60% (566.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 388
EURUSD 31
CADCHF 24
NZDCAD 13
CADJPY 10
AUDNZD 10
GBPAUD 7
AUDUSD 7
NZDUSD 7
GBPUSD 5
CHFJPY 4
GBPJPY 4
USDJPY 4
EURCAD 2
AUDCAD 2
EURNZD 2
NZDCHF 2
USDCHF 2
USDCAD 1
GBPCAD 1
AUDCHF 1
AUDJPY 1
EURJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 865
EURUSD 121
CADCHF 20
NZDCAD 59
CADJPY 15
AUDNZD 35
GBPAUD 35
AUDUSD 33
NZDUSD 8
GBPUSD 142
CHFJPY 79
GBPJPY 15
USDJPY 20
EURCAD 64
AUDCAD 25
EURNZD 9
NZDCHF 8
USDCHF 10
USDCAD -13
GBPCAD 17
AUDCHF 1
AUDJPY -2
EURJPY 5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 78K
EURUSD 1.2K
CADCHF 383
NZDCAD 1.4K
CADJPY 397
AUDNZD 992
GBPAUD 881
AUDUSD 545
NZDUSD 129
GBPUSD 2.3K
CHFJPY 1.9K
GBPJPY 379
USDJPY 492
EURCAD 725
AUDCAD 287
EURNZD 227
NZDCHF 103
USDCHF 127
USDCAD -153
GBPCAD 391
AUDCHF 16
AUDJPY -46
EURJPY 134
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +180.30 USD
En kötü işlem: -163 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +89.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -256.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.21 × 33
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.56 × 740
Exness-MT5Real7
0.82 × 274
BlackBullMarkets-Live
1.86 × 7
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
Exness-MT5Real15
3.90 × 742
RoboForex-Pro
4.74 × 850
XMGlobal-MT5
6.16 × 958
HFMarketsGlobal-Live1
6.83 × 498
ICMarketsSC-MT5-2
7.08 × 37
Exness-MT5Real3
7.38 × 702
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
1 daha fazla...
Gold scalping
İnceleme yok
2025.09.25 08:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.08.26 12:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.21 16:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 07:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 05:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 14:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 14:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
