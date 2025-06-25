SinyallerBölümler
Esa Nur Harishulatif

Client Hanik

Esa Nur Harishulatif
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 85%
TradewillGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
443
Kârla kapanan işlemler:
375 (84.65%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (15.35%)
En iyi işlem:
14.85 USD
En kötü işlem:
-34.17 USD
Brüt kâr:
723.62 USD (2 109 116 pips)
Brüt zarar:
-594.13 USD (1 476 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (50.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.58 USD (26)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
2.89%
Maks. mevduat yükü:
71.74%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
267 (60.27%)
Satış işlemleri:
176 (39.73%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
1.93 USD
Ortalama zarar:
-8.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-54.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.42 USD (3)
Aylık büyüme:
-15.02%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
138.54 USD (33.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.48% (138.54 USD)
Varlığa göre:
22.93% (59.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDT 198
BTCUSD 179
ETHUSDT 34
US100 32
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDT 192
BTCUSD -42
ETHUSDT -27
US100 7
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDT 601K
BTCUSD 62K
ETHUSDT -3.7K
US100 4.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.85 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +50.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradewillGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.23 15:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.2% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 12:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 09:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 06:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 16:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.24 00:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 02:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.16 06:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 06:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 02:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.27 08:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.22 01:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.22 01:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Client Hanik
Ayda 30 USD
85%
0
0
USD
199
USD
14
99%
443
84%
3%
1.21
0.29
USD
41%
1:500
Kopyala

