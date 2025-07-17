Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1 0.00 × 12 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 Exness-MT5Real10 0.23 × 13 OctaFX-Real2 0.25 × 4 itexsys-Platform 0.25 × 4 VantageInternational-Live 4 0.29 × 75 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 GOMarketsIntl-Live 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 OxSecurities-Live 0.75 × 4 ExclusiveMarkets-Live 0.94 × 33 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 1.29 × 246 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 Forex.com-Live 536 1.71 × 157 Exness-MT5Real8 1.80 × 49 ICMarketsSC-MT5-2 1.96 × 12893 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 GOMarketsMU-Live 2.08 × 599 ICMarketsSC-MT5 2.10 × 314 ForexClubBY-MT5 Real Server 2.21 × 189 76 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya