Thomas Lemire

Quant EA Portfolio

Thomas Lemire
1 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
1 / 984 USD
büyüme başlangıcı: 2025 21%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
486
Kârla kapanan işlemler:
247 (50.82%)
Zararla kapanan işlemler:
239 (49.18%)
En iyi işlem:
301.26 CAD
En kötü işlem:
-186.92 CAD
Brüt kâr:
6 889.56 CAD (1 662 703 pips)
Brüt zarar:
-6 038.45 CAD (1 312 794 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (290.58 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
434.96 CAD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
87.28%
Maks. mevduat yükü:
4.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.40
Alış işlemleri:
341 (70.16%)
Satış işlemleri:
145 (29.84%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.75 CAD
Ortalama kâr:
27.89 CAD
Ortalama zarar:
-25.27 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-163.07 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-261.29 CAD (3)
Aylık büyüme:
0.56%
Yıllık tahmin:
6.77%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.41 CAD
Maksimum:
606.32 CAD (12.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.19% (604.93 CAD)
Varlığa göre:
4.17% (195.28 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 84
USTEC 84
USDJPY 77
GBPUSD 75
US30 75
EURJPY 70
EURUSD 17
DE40 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -139
USTEC -48
USDJPY 459
GBPUSD -37
US30 263
EURJPY 177
EURUSD 3
DE40 -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -12K
USTEC 115K
USDJPY 5.5K
GBPUSD -1.3K
US30 254K
EURJPY 2.6K
EURUSD 436
DE40 -14K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +301.26 CAD
En kötü işlem: -187 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +290.58 CAD
Maksimum ardışık zarar: -163.07 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 12
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.23 × 13
OctaFX-Real2
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.71 × 157
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
1.96 × 12893
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ICMarketsSC-MT5
2.10 × 314
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
76 daha fazla...
This signal is based on my personal trading account where I use Expert Advisors to trade multiples symbols, using mostly daytrading strategies.


The account is running on a Canadian VPS provider, which allows maximum robustness for the signals and execution.


Please feel free to reach out if you have any questions.

- Thomas

Ortalama derecelendirme:
samuel legault
61
samuel legault 2025.07.17 21:44  (2025.07.17 21:45 değiştirildi) 
 

Good trader! Good signal love it!

2025.08.29 16:12
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 19:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 15:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 14:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.21 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 19:27
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.29% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 19:32
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 13:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 19:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 16:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
