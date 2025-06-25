SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC ZMH99 1 high
Zunair Maqsood Haide -

IC ZMH99 1 high

Zunair Maqsood Haide -
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 103%
büyüme başlangıcı: 2024 103%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
824
Kârla kapanan işlemler:
588 (71.35%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (28.64%)
En iyi işlem:
28.25 USD
En kötü işlem:
-33.58 USD
Brüt kâr:
1 911.84 USD (175 993 pips)
Brüt zarar:
-1 572.22 USD (138 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (43.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.15 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
5.43%
Maks. mevduat yükü:
15.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
388 (47.09%)
Satış işlemleri:
436 (52.91%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
-6.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-100.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-125.56 USD (7)
Aylık büyüme:
-7.86%
Yıllık tahmin:
-95.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.00 USD
Maksimum:
159.92 USD (35.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.78% (159.92 USD)
Varlığa göre:
24.89% (109.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 590
USDJPY 234
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 303
USDJPY 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 34K
USDJPY 3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.25 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +43.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
RallyvilleMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 3
ICMarkets-Live14
0.15 × 13
ICMarkets-Live12
0.15 × 13
ICMarkets-Live23
0.67 × 3
AxiTrader-US05-Live
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live27
0.67 × 52
ICMarkets-Live16
0.91 × 46
ICMarketsSC-Live20
0.92 × 37
VantageFXInternational-Live 6
1.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 87
ICMarketsSC-Live08
1.09 × 22
ICMarketsSC-Live14
1.22 × 246
FusionMarkets-Live
1.22 × 9
ICMarkets-Live05
1.36 × 104
ICMarketsSC-Live05
1.50 × 2
AxioryAsia-02Live
1.56 × 18
ICMarketsSC-Live17
1.60 × 30
ICMarketsSC-Live22
1.60 × 141
Exness-Real18
1.65 × 62
76 daha fazla...
Each trade with Sl
İnceleme yok
2025.08.22 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 10:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.01% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC ZMH99 1 high
Ayda 31 USD
103%
0
0
USD
456
USD
52
100%
824
71%
5%
1.21
0.41
USD
30%
1:500
