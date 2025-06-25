- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
824
Kârla kapanan işlemler:
588 (71.35%)
Zararla kapanan işlemler:
236 (28.64%)
En iyi işlem:
28.25 USD
En kötü işlem:
-33.58 USD
Brüt kâr:
1 911.84 USD (175 993 pips)
Brüt zarar:
-1 572.22 USD (138 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (43.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.15 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
5.43%
Maks. mevduat yükü:
15.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
388 (47.09%)
Satış işlemleri:
436 (52.91%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
3.25 USD
Ortalama zarar:
-6.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-100.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-125.56 USD (7)
Aylık büyüme:
-7.86%
Yıllık tahmin:
-95.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.00 USD
Maksimum:
159.92 USD (35.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.78% (159.92 USD)
Varlığa göre:
24.89% (109.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|590
|USDJPY
|234
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|303
|USDJPY
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|34K
|USDJPY
|3.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.25 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +43.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
RallyvilleMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live14
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live12
|0.15 × 13
|
ICMarkets-Live23
|0.67 × 3
|
AxiTrader-US05-Live
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live27
|0.67 × 52
|
ICMarkets-Live16
|0.91 × 46
|
ICMarketsSC-Live20
|0.92 × 37
|
VantageFXInternational-Live 6
|1.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|1.01 × 87
|
ICMarketsSC-Live08
|1.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live14
|1.22 × 246
|
FusionMarkets-Live
|1.22 × 9
|
ICMarkets-Live05
|1.36 × 104
|
ICMarketsSC-Live05
|1.50 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|1.56 × 18
|
ICMarketsSC-Live17
|1.60 × 30
|
ICMarketsSC-Live22
|1.60 × 141
|
Exness-Real18
|1.65 × 62
Each trade with Sl
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 31 USD
103%
0
0
USD
USD
456
USD
USD
52
100%
824
71%
5%
1.21
0.41
USD
USD
30%
1:500