- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
94 (74.60%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (25.40%)
En iyi işlem:
14.75 USD
En kötü işlem:
-51.25 USD
Brüt kâr:
296.37 USD (100 273 pips)
Brüt zarar:
-462.61 USD (83 728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (158.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158.57 USD (44)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
98.57%
Maks. mevduat yükü:
21.64%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
124 (98.41%)
Satış işlemleri:
2 (1.59%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-1.32 USD
Ortalama kâr:
3.15 USD
Ortalama zarar:
-14.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-298.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-298.88 USD (14)
Aylık büyüme:
-27.42%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
166.24 USD
Maksimum:
431.71 USD (32.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.57% (431.71 USD)
Varlığa göre:
77.22% (653.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USOIL
|111
|VIX.fs
|10
|Amazon+
|2
|Tesla+
|2
|Apple+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USOIL
|-63
|VIX.fs
|-124
|Amazon+
|5
|Tesla+
|4
|Apple+
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USOIL
|18K
|VIX.fs
|11K
|Amazon+
|524
|Tesla+
|553
|Apple+
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.75 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +158.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -298.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi.SVG-US10-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Trading Expert Stock & Crypto & commodity
5 Years Experience Consistency
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-19%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
18
0%
126
74%
99%
0.64
-1.32
USD
USD
77%
1:500