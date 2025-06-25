SinyallerBölümler
A Monthep Vinijsumanon

U Alpha seeking1

A Monthep Vinijsumanon
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -19%
Axi.SVG-US10-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
94 (74.60%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (25.40%)
En iyi işlem:
14.75 USD
En kötü işlem:
-51.25 USD
Brüt kâr:
296.37 USD (100 273 pips)
Brüt zarar:
-462.61 USD (83 728 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (158.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158.57 USD (44)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
98.57%
Maks. mevduat yükü:
21.64%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
124 (98.41%)
Satış işlemleri:
2 (1.59%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-1.32 USD
Ortalama kâr:
3.15 USD
Ortalama zarar:
-14.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-298.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-298.88 USD (14)
Aylık büyüme:
-27.42%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
166.24 USD
Maksimum:
431.71 USD (32.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.57% (431.71 USD)
Varlığa göre:
77.22% (653.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOIL 111
VIX.fs 10
Amazon+ 2
Tesla+ 2
Apple+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOIL -63
VIX.fs -124
Amazon+ 5
Tesla+ 4
Apple+ 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOIL 18K
VIX.fs 11K
Amazon+ 524
Tesla+ 553
Apple+ 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.75 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +158.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -298.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi.SVG-US10-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading Expert Stock & Crypto & commodity 

5 Years Experience Consistency

2025.10.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
