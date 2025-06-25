SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Robo2
Dmytro Onyshchuk

Robo2

Dmytro Onyshchuk
0 inceleme
100 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -68%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
935
Kârla kapanan işlemler:
796 (85.13%)
Zararla kapanan işlemler:
139 (14.87%)
En iyi işlem:
84.00 USD
En kötü işlem:
-58.61 USD
Brüt kâr:
1 769.71 USD (223 928 pips)
Brüt zarar:
-1 083.13 USD (75 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (174.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209.62 USD (61)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
299 (31.98%)
Satış işlemleri:
636 (68.02%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-7.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-510.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-510.21 USD (21)
Aylık büyüme:
7.43%
Yıllık tahmin:
92.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
527.51 USD
Maksimum:
699.50 USD (104.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.46% (511.27 USD)
Varlığa göre:
62.44% (1 160.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 423
EURGBP 201
EURCAD 164
XAUUSD 50
GBPUSD 38
AUDUSD 19
EURCHF 10
CADCHF 10
USDCHF 4
USDJPY 3
EURAUD 3
AUDJPY 2
GBPCAD 2
GBPJPY 2
EURJPY 2
ETHUSD 1
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 97
EURGBP 324
EURCAD 403
XAUUSD 99
GBPUSD -272
AUDUSD 23
EURCHF 5
CADCHF 7
USDCHF 3
USDJPY 1
EURAUD 1
AUDJPY 3
GBPCAD -5
GBPJPY 2
EURJPY 0
ETHUSD 0
AUDCAD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 13K
EURGBP 14K
EURCAD 26K
XAUUSD 106K
GBPUSD -16K
AUDUSD 2.8K
EURCHF 499
CADCHF 338
USDCHF 274
USDJPY 137
EURAUD 152
AUDJPY 400
GBPCAD -621
GBPJPY 297
EURJPY 74
ETHUSD 173
AUDCAD -99
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +84.00 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +174.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -510.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 20
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
FusionMarkets-Live
0.36 × 14
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.50 × 20
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real7
0.86 × 21
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.12 × 447
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 675
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsEU-MT5-5
1.79 × 28
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 1811
55 daha fazla...
İnceleme yok
