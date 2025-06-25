- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
935
Kârla kapanan işlemler:
796 (85.13%)
Zararla kapanan işlemler:
139 (14.87%)
En iyi işlem:
84.00 USD
En kötü işlem:
-58.61 USD
Brüt kâr:
1 769.71 USD (223 928 pips)
Brüt zarar:
-1 083.13 USD (75 351 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (174.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209.62 USD (61)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
14.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
299 (31.98%)
Satış işlemleri:
636 (68.02%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-7.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-510.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-510.21 USD (21)
Aylık büyüme:
7.43%
Yıllık tahmin:
92.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
527.51 USD
Maksimum:
699.50 USD (104.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.46% (511.27 USD)
Varlığa göre:
62.44% (1 160.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|423
|EURGBP
|201
|EURCAD
|164
|XAUUSD
|50
|GBPUSD
|38
|AUDUSD
|19
|EURCHF
|10
|CADCHF
|10
|USDCHF
|4
|USDJPY
|3
|EURAUD
|3
|AUDJPY
|2
|GBPCAD
|2
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|2
|ETHUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|97
|EURGBP
|324
|EURCAD
|403
|XAUUSD
|99
|GBPUSD
|-272
|AUDUSD
|23
|EURCHF
|5
|CADCHF
|7
|USDCHF
|3
|USDJPY
|1
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|3
|GBPCAD
|-5
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|0
|ETHUSD
|0
|AUDCAD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|13K
|EURGBP
|14K
|EURCAD
|26K
|XAUUSD
|106K
|GBPUSD
|-16K
|AUDUSD
|2.8K
|EURCHF
|499
|CADCHF
|338
|USDCHF
|274
|USDJPY
|137
|EURAUD
|152
|AUDJPY
|400
|GBPCAD
|-621
|GBPJPY
|297
|EURJPY
|74
|ETHUSD
|173
|AUDCAD
|-99
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +84.00 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +174.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -510.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.25 × 20
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 38
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarkets-MT5
|0.50 × 20
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.86 × 21
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 447
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 675
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.79 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|1.84 × 1811
