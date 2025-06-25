SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Godson Copy Trade
Tiberias Krisgaharu Simu

Godson Copy Trade

Tiberias Krisgaharu Simu
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -32%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
89 (37.87%)
Zararla kapanan işlemler:
146 (62.13%)
En iyi işlem:
177.62 USD
En kötü işlem:
-201.51 USD
Brüt kâr:
7 601.28 USD (261 630 pips)
Brüt zarar:
-8 748.71 USD (288 722 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (424.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
506.28 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
72.22%
Maks. mevduat yükü:
19.78%
En son işlem:
26 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.53
Alış işlemleri:
121 (51.49%)
Satış işlemleri:
114 (48.51%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-4.88 USD
Ortalama kâr:
85.41 USD
Ortalama zarar:
-59.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1 063.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 063.60 USD (18)
Aylık büyüme:
7.54%
Yıllık tahmin:
91.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 567.99 USD
Maksimum:
2 173.08 USD (39.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.22% (2 173.08 USD)
Varlığa göre:
11.38% (234.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 216
GBPJPY 4
USDJPY 4
CHFJPY 3
EURJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -988
GBPJPY -48
USDJPY -42
CHFJPY -19
EURJPY -24
AUDJPY 16
CADJPY -12
EURUSD -21
GBPUSD -10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -17K
GBPJPY -3.3K
USDJPY -2.8K
CHFJPY -1.3K
EURJPY -1.7K
AUDJPY 1.3K
CADJPY -612
EURUSD -1K
GBPUSD -469
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +177.62 USD
En kötü işlem: -202 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +424.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 063.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
307 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
All transactions are copied from the analyst signals provided by the Traders Family.
İnceleme yok
2025.09.21 15:55
No swaps are charged
2025.09.21 15:55
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 08:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 15:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 12:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 06:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Godson Copy Trade
Ayda 33 USD
-32%
0
0
USD
1.1K
USD
13
0%
235
37%
72%
0.86
-4.88
USD
51%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.