SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TCFX Hyperion
Henry Budi Kusuma

TCFX Hyperion

Henry Budi Kusuma
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 608
Kârla kapanan işlemler:
1 216 (75.62%)
Zararla kapanan işlemler:
392 (24.38%)
En iyi işlem:
2 110.91 USD
En kötü işlem:
-1 020.82 USD
Brüt kâr:
37 142.52 USD (326 347 pips)
Brüt zarar:
-21 261.26 USD (211 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (539.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 517.93 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
48.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
140
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.40
Alış işlemleri:
937 (58.27%)
Satış işlemleri:
671 (41.73%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
9.88 USD
Ortalama kâr:
30.54 USD
Ortalama zarar:
-54.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-169.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 239.39 USD (3)
Aylık büyüme:
1.11%
Yıllık tahmin:
13.04%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
491.27 USD
Maksimum:
1 526.62 USD (1.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.41% (1 534.23 USD)
Varlığa göre:
14.46% (16 216.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 657
GBPUSD 385
EURUSD 130
USDJPY 115
EURGBP 106
USDCAD 100
AUDCAD 28
NZDCAD 25
AUDNZD 23
USDCHF 14
WS30 10
GDAXI 10
EURJPY 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 247
GBPUSD 8.4K
EURUSD 2.1K
USDJPY 1.8K
EURGBP 1.1K
USDCAD 1.4K
AUDCAD 322
NZDCAD 203
AUDNZD 161
USDCHF 225
WS30 -10
GDAXI 31
EURJPY -28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 64K
GBPUSD 8.7K
EURUSD 7.9K
USDJPY 2.5K
EURGBP 10K
USDCAD 9.6K
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 2.6K
AUDNZD 1.5K
USDCHF 76
WS30 -200
GDAXI 2.9K
EURJPY -218
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 110.91 USD
En kötü işlem: -1 021 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +539.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -169.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
0.77 × 132
Darwinex-Live
0.87 × 5246
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.04 × 433
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.48 × 31
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.00 × 37
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 4
Swissquote-Server
3.45 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
14 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.14 22:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 07:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TCFX Hyperion
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
116K
USD
21
98%
1 608
75%
100%
1.74
9.88
USD
14%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.