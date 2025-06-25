- Büyüme
İşlemler:
1 608
Kârla kapanan işlemler:
1 216 (75.62%)
Zararla kapanan işlemler:
392 (24.38%)
En iyi işlem:
2 110.91 USD
En kötü işlem:
-1 020.82 USD
Brüt kâr:
37 142.52 USD (326 347 pips)
Brüt zarar:
-21 261.26 USD (211 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (539.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 517.93 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
48.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
140
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
10.40
Alış işlemleri:
937 (58.27%)
Satış işlemleri:
671 (41.73%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
9.88 USD
Ortalama kâr:
30.54 USD
Ortalama zarar:
-54.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-169.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 239.39 USD (3)
Aylık büyüme:
1.11%
Yıllık tahmin:
13.04%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
491.27 USD
Maksimum:
1 526.62 USD (1.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.41% (1 534.23 USD)
Varlığa göre:
14.46% (16 216.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|657
|GBPUSD
|385
|EURUSD
|130
|USDJPY
|115
|EURGBP
|106
|USDCAD
|100
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|25
|AUDNZD
|23
|USDCHF
|14
|WS30
|10
|GDAXI
|10
|EURJPY
|5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|247
|GBPUSD
|8.4K
|EURUSD
|2.1K
|USDJPY
|1.8K
|EURGBP
|1.1K
|USDCAD
|1.4K
|AUDCAD
|322
|NZDCAD
|203
|AUDNZD
|161
|USDCHF
|225
|WS30
|-10
|GDAXI
|31
|EURJPY
|-28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|64K
|GBPUSD
|8.7K
|EURUSD
|7.9K
|USDJPY
|2.5K
|EURGBP
|10K
|USDCAD
|9.6K
|AUDCAD
|4.6K
|NZDCAD
|2.6K
|AUDNZD
|1.5K
|USDCHF
|76
|WS30
|-200
|GDAXI
|2.9K
|EURJPY
|-218
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 110.91 USD
En kötü işlem: -1 021 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +539.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -169.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
|0.77 × 132
Darwinex-Live
|0.87 × 5246
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
TickmillUK-Live
|1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
|1.04 × 433
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
|2.48 × 31
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
Alpari-Real01
|3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
|3.00 × 37
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 4
Swissquote-Server
|3.45 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
