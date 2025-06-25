SinyallerBölümler
Rene Thristan Ferreira Da Silva

StratumTrading

Rene Thristan Ferreira Da Silva
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -23%
XMGlobal-MT5 12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
25 (49.01%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (50.98%)
En iyi işlem:
24.96 USD
En kötü işlem:
-41.28 USD
Brüt kâr:
217.92 USD (6 870 pips)
Brüt zarar:
-375.38 USD (9 048 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (72.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.48 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
0.70%
Maks. mevduat yükü:
50.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
-0.66
Alış işlemleri:
20 (39.22%)
Satış işlemleri:
31 (60.78%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-3.09 USD
Ortalama kâr:
8.72 USD
Ortalama zarar:
-14.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-154.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-154.16 USD (10)
Aylık büyüme:
-23.99%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
157.46 USD
Maksimum:
239.18 USD (131.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.46% (239.18 USD)
Varlığa göre:
10.08% (10.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 51
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# -157
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# -2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.96 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +72.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -154.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🔶 Stratum Trading Robot AI – Altın piyasasına kolayca ve kârlı bir şekilde bağlanın

Stratum Trading Robot AI’nin gücünü keşfedin!

Sadece birkaç tıklamayla hesabınızı bağlayın ve sonuçları doğrudan cep telefonunuzdan gerçek zamanlı olarak takip edin. Karmaşık ayarlar, teknik bilgi ya da VPS gerekmez — her şey otomatik, güvenli ve son derece verimlidir.

Bu sistem, yalnızca XAUUSD (altın) paritesinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır ve gelişmiş yapay zekâsı sayesinde piyasadaki en iyi fırsatları yüksek doğrulukla tespit eder ve uygular.

💡 Neden Stratum’u tercih etmelisiniz?

✔️ Akıllı algoritmalarla istikrarlı kazanç
✔️ Teknik bilgi gerekmez – herkes kullanabilir
✔️ Tam şeffaflık: tüm işlemler gerçek zamanlı takip edilebilir
✔️ Test edilmiş, onaylanmış ve kullanıma hazır

Manuel stratejilere ve eski yöntemlere elveda deyin. Stratum sizin yerinize tüm işi yapar — siz de sadece sermayenizin büyümesini izlersiniz.

🔐 Güvenlik. Sadelik. Performans.

Stratum – dokunulmaz kâr makinesi.


Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.