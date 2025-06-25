- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🔶 Stratum Trading Robot AI – Altın piyasasına kolayca ve kârlı bir şekilde bağlanın
Stratum Trading Robot AI’nin gücünü keşfedin!
Sadece birkaç tıklamayla hesabınızı bağlayın ve sonuçları doğrudan cep telefonunuzdan gerçek zamanlı olarak takip edin. Karmaşık ayarlar, teknik bilgi ya da VPS gerekmez — her şey otomatik, güvenli ve son derece verimlidir.
Bu sistem, yalnızca XAUUSD (altın) paritesinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır ve gelişmiş yapay zekâsı sayesinde piyasadaki en iyi fırsatları yüksek doğrulukla tespit eder ve uygular.
💡 Neden Stratum’u tercih etmelisiniz?
✔️ Akıllı algoritmalarla istikrarlı kazanç
✔️ Teknik bilgi gerekmez – herkes kullanabilir
✔️ Tam şeffaflık: tüm işlemler gerçek zamanlı takip edilebilir
✔️ Test edilmiş, onaylanmış ve kullanıma hazır
Manuel stratejilere ve eski yöntemlere elveda deyin. Stratum sizin yerinize tüm işi yapar — siz de sadece sermayenizin büyümesini izlersiniz.
🔐 Güvenlik. Sadelik. Performans.
Stratum – dokunulmaz kâr makinesi.
