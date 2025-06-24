SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DiabloTrade JPY FX 100K
Alno Markets Ltd

DiabloTrade JPY FX 100K

Alno Markets Ltd
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
902
Kârla kapanan işlemler:
686 (76.05%)
Zararla kapanan işlemler:
216 (23.95%)
En iyi işlem:
727.31 USD
En kötü işlem:
-831.08 USD
Brüt kâr:
34 104.46 USD (141 407 pips)
Brüt zarar:
-18 041.97 USD (55 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (5 459.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 459.02 USD (66)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
97.22%
Maks. mevduat yükü:
92.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.74
Alış işlemleri:
378 (41.91%)
Satış işlemleri:
524 (58.09%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
17.81 USD
Ortalama kâr:
49.71 USD
Ortalama zarar:
-83.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-4 270.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 270.70 USD (15)
Aylık büyüme:
8.72%
Yıllık tahmin:
105.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
812.39 USD
Maksimum:
4 295.01 USD (3.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.99% (4 316.26 USD)
Varlığa göre:
18.81% (19 267.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 491
EURJPY 385
XAUUSD 26
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 9.3K
EURJPY 6.2K
XAUUSD 595
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 55K
EURJPY 32K
XAUUSD -994
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +727.31 USD
En kötü işlem: -831 USD
Maksimum ardışık kazanç: 66
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +5 459.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 270.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
TickmillUK-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.40 × 275
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
1.75 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
PrimeCodex-MT5
2.58 × 24
Alpari-Real01
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 59
VantageFXInternational-Live
4.91 × 22
AdmiralMarkets-Live
5.12 × 75
KuberaCapitalMarkets-Server
5.57 × 14
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
FPMarkets-Live
6.54 × 37
3 daha fazla...
2025.09.26 16:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 10:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 17:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 00:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 11:15
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 04:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 11:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 15:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DiabloTrade JPY FX 100K
Ayda 99 USD
16%
0
0
USD
116K
USD
14
99%
902
76%
97%
1.89
17.81
USD
19%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.