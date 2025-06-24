- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
902
Kârla kapanan işlemler:
686 (76.05%)
Zararla kapanan işlemler:
216 (23.95%)
En iyi işlem:
727.31 USD
En kötü işlem:
-831.08 USD
Brüt kâr:
34 104.46 USD (141 407 pips)
Brüt zarar:
-18 041.97 USD (55 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (5 459.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 459.02 USD (66)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
97.22%
Maks. mevduat yükü:
92.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.74
Alış işlemleri:
378 (41.91%)
Satış işlemleri:
524 (58.09%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
17.81 USD
Ortalama kâr:
49.71 USD
Ortalama zarar:
-83.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-4 270.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 270.70 USD (15)
Aylık büyüme:
8.72%
Yıllık tahmin:
105.74%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
812.39 USD
Maksimum:
4 295.01 USD (3.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.99% (4 316.26 USD)
Varlığa göre:
18.81% (19 267.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|491
|EURJPY
|385
|XAUUSD
|26
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|9.3K
|EURJPY
|6.2K
|XAUUSD
|595
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|55K
|EURJPY
|32K
|XAUUSD
|-994
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +727.31 USD
En kötü işlem: -831 USD
Maksimum ardışık kazanç: 66
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +5 459.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 270.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
