Bing Chen

Tmma

Bing Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 99%
TradeMaxGlobal-Live9
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 152
Kârla kapanan işlemler:
738 (64.06%)
Zararla kapanan işlemler:
414 (35.94%)
En iyi işlem:
1 408.80 USD
En kötü işlem:
-1 646.28 USD
Brüt kâr:
35 933.71 USD (550 370 pips)
Brüt zarar:
-26 022.88 USD (371 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (132.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 511.79 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
89.23%
Maks. mevduat yükü:
23.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
97
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
679 (58.94%)
Satış işlemleri:
473 (41.06%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
8.60 USD
Ortalama kâr:
48.69 USD
Ortalama zarar:
-62.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-132.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 646.28 USD (1)
Aylık büyüme:
89.64%
Yıllık tahmin:
1 087.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
510.06 USD
Maksimum:
6 987.76 USD (37.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.41% (6 987.76 USD)
Varlığa göre:
7.14% (870.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 612
EURUSD 261
GBPUSD 192
XTIUSD 40
USDJPY 30
XAGUSD 13
USDCAD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10K
EURUSD 116
GBPUSD 520
XTIUSD -1.2K
USDJPY 42
XAGUSD 134
USDCAD -35
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 172K
EURUSD 454
GBPUSD 4.8K
XTIUSD 47
USDJPY 1K
XAGUSD 1.7K
USDCAD -437
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 408.80 USD
En kötü işlem: -1 646 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +132.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 24
5.70 × 10
İnceleme yok
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 03:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 15:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 10:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
