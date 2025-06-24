SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DuoNaMix
Pieter Daud Tandjung

DuoNaMix

Pieter Daud Tandjung
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 235
Kârla kapanan işlemler:
873 (70.68%)
Zararla kapanan işlemler:
362 (29.31%)
En iyi işlem:
178.73 USD
En kötü işlem:
-236.99 USD
Brüt kâr:
25 974.35 USD (457 882 pips)
Brüt zarar:
-15 455.13 USD (241 838 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
86 (2 554.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 554.35 USD (86)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
98.92%
Maks. mevduat yükü:
19.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
107
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
720 (58.30%)
Satış işlemleri:
515 (41.70%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
8.52 USD
Ortalama kâr:
29.75 USD
Ortalama zarar:
-42.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
86 (-3 319.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 319.49 USD (86)
Aylık büyüme:
6.07%
Yıllık tahmin:
73.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
216.34 USD
Maksimum:
4 241.27 USD (11.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.83% (4 241.27 USD)
Varlığa göre:
48.58% (16 144.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 932
EURUSD 303
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 8.4K
EURUSD 2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 178K
EURUSD 38K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +178.73 USD
En kötü işlem: -237 USD
Maksimum ardışık kazanç: 86
Maksimum ardışık kayıp: 86
Maksimum ardışık kâr: +2 554.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 319.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hankotrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 3
OctaFX-Real7
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
154 daha fazla...
EA to trade EU and GU pairs. Hedging. Trailing. SL
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 05:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 08:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 12:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 11:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 22:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
