Chris Janto

GOLD MASTER

Chris Janto
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 123 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
XMGlobal-Real 13
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
27 (71.05%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (28.95%)
En iyi işlem:
0.41 USD
En kötü işlem:
-0.54 USD
Brüt kâr:
9.91 USD (9 915 pips)
Brüt zarar:
-5.62 USD (5 609 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (2.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.19 USD (6)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
1.04%
Maks. mevduat yükü:
16.67%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
3.25
Alış işlemleri:
38 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
0.37 USD
Ortalama zarar:
-0.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.04 USD (2)
Aylık büyüme:
3.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
1.32 USD (8.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.66% (1.32 USD)
Varlığa göre:
3.73% (0.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.41 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Available at Exness Copy-Trade with performance rate % instead off monthly subs. 
Detail at Gold Master Channel

This signal for proven history and trade statistics exact same trades between XM and Exness

İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 06:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 13:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 13.79% of days out of the 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 07:35
Share of trading days is too low
2025.08.01 06:28
Share of trading days is too low
2025.07.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 09:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 06:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 09:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 08:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 08:19
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.54% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 07:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD MASTER
Ayda 123 USD
43%
0
0
USD
14
USD
14
100%
38
71%
1%
1.76
0.11
USD
9%
1:200
