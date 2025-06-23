SinyallerBölümler
Eliezer Forlin

PAxi

Eliezer Forlin
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 37%
Axi-US16-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
622
Kârla kapanan işlemler:
469 (75.40%)
Zararla kapanan işlemler:
153 (24.60%)
En iyi işlem:
73.44 USD
En kötü işlem:
-68.40 USD
Brüt kâr:
1 474.85 USD (5 150 545 pips)
Brüt zarar:
-812.23 USD (2 495 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (39.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.42 USD (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
80.73%
Maks. mevduat yükü:
17.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
4.81
Alış işlemleri:
296 (47.59%)
Satış işlemleri:
326 (52.41%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
3.14 USD
Ortalama zarar:
-5.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-86.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.82 USD (4)
Aylık büyüme:
29.27%
Yıllık tahmin:
355.09%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
137.82 USD (11.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.64% (106.41 USD)
Varlığa göre:
10.52% (221.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 255
AUDUSD.pro 224
EURUSD.pro 108
USDJPY.pro 12
XAUUSD.pro 10
GBPUSD.pro 10
GBPJPY.pro 2
GBPCAD.pro 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 585
AUDUSD.pro 124
EURUSD.pro -66
USDJPY.pro 11
XAUUSD.pro 6
GBPUSD.pro 3
GBPJPY.pro 0
GBPCAD.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2.6M
AUDUSD.pro 3.3K
EURUSD.pro 511
USDJPY.pro 1.8K
XAUUSD.pro 521
GBPUSD.pro 208
GBPJPY.pro 18
GBPCAD.pro 5
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.44 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +39.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US16-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.07 03:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 15:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 22:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 23:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 18:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.26 06:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 22:36
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 07:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
