SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Vuong pham 2
Dac Tuyen Vuong

Vuong pham 2

Dac Tuyen Vuong
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 95%
KohleCapitalMarkets-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 055
Kârla kapanan işlemler:
763 (72.32%)
Zararla kapanan işlemler:
292 (27.68%)
En iyi işlem:
764.10 USD
En kötü işlem:
-319.20 USD
Brüt kâr:
31 541.19 USD (236 665 pips)
Brüt zarar:
-15 845.19 USD (197 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (285.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
983.78 USD (9)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
57.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.46
Alış işlemleri:
599 (56.78%)
Satış işlemleri:
456 (43.22%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
14.88 USD
Ortalama kâr:
41.34 USD
Ortalama zarar:
-54.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-270.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 063.06 USD (10)
Aylık büyüme:
28.70%
Yıllık tahmin:
347.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 633.32 USD
Maksimum:
2 104.95 USD (10.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.28% (2 104.95 USD)
Varlığa göre:
35.02% (9 756.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 292
AUDCAD 227
EURUSD 202
XAUUSD 169
USDCAD 165
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 4.8K
AUDCAD 3K
EURUSD 3K
XAUUSD 2.8K
USDCAD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -6.9K
AUDCAD 31K
EURUSD -36
XAUUSD 5.7K
USDCAD 9.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +764.10 USD
En kötü işlem: -319 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +285.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -270.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KohleCapitalMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bot Auto trade FX.
İnceleme yok
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Vuong pham 2
Ayda 30 USD
95%
0
0
USD
24K
USD
27
99%
1 055
72%
100%
1.99
14.88
USD
35%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.