SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Golden US Session MT5
Daniela Elsner

Golden US Session MT5

Daniela Elsner
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -15%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
52 (85.24%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (14.75%)
En iyi işlem:
6.88 EUR
En kötü işlem:
-19.04 EUR
Brüt kâr:
52.94 EUR (5 337 pips)
Brüt zarar:
-67.57 EUR (4 313 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (27.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
27.16 EUR (22)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.11%
Maks. mevduat yükü:
34.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
34 (55.74%)
Satış işlemleri:
27 (44.26%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.24 EUR
Ortalama kâr:
1.02 EUR
Ortalama zarar:
-7.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-23.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-23.49 EUR (2)
Aylık büyüme:
-15.25%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.28 EUR
Maksimum:
26.76 EUR (26.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.24% (26.63 EUR)
Varlığa göre:
16.88% (16.35 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.88 EUR
En kötü işlem: -19 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +27.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -23.49 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Live trading from EA “Golden US Nights MT5” from 06.23.2025.
İnceleme yok
2025.09.02 16:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 14:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.04 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 14:40
Share of trading days is too low
2025.06.24 14:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.24 14:40
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.23 15:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 15:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 15:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Golden US Session MT5
Ayda 30 USD
-15%
0
0
USD
85
EUR
14
100%
61
85%
0%
0.78
-0.24
EUR
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.