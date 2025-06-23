- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
52 (85.24%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (14.75%)
En iyi işlem:
6.88 EUR
En kötü işlem:
-19.04 EUR
Brüt kâr:
52.94 EUR (5 337 pips)
Brüt zarar:
-67.57 EUR (4 313 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (27.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
27.16 EUR (22)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.11%
Maks. mevduat yükü:
34.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
34 (55.74%)
Satış işlemleri:
27 (44.26%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.24 EUR
Ortalama kâr:
1.02 EUR
Ortalama zarar:
-7.51 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-23.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-23.49 EUR (2)
Aylık büyüme:
-15.25%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.28 EUR
Maksimum:
26.76 EUR (26.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.24% (26.63 EUR)
Varlığa göre:
16.88% (16.35 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.88 EUR
En kötü işlem: -19 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +27.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -23.49 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Live trading from EA “Golden US Nights MT5” from 06.23.2025.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-15%
0
0
USD
USD
85
EUR
EUR
14
100%
61
85%
0%
0.78
-0.24
EUR
EUR
26%
1:500