SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PeyFX190
Feri Nurviana

PeyFX190

Feri Nurviana
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
474
Kârla kapanan işlemler:
263 (55.48%)
Zararla kapanan işlemler:
211 (44.51%)
En iyi işlem:
250.26 USD
En kötü işlem:
-924.48 USD
Brüt kâr:
2 575.92 USD (14 561 960 pips)
Brüt zarar:
-2 378.75 USD (969 210 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (54.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
416.09 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
16.71%
Maks. mevduat yükü:
27.98%
En son işlem:
13 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
177 (37.34%)
Satış işlemleri:
297 (62.66%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
9.79 USD
Ortalama zarar:
-11.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-17.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-924.48 USD (1)
Aylık büyüme:
2.43%
Yıllık tahmin:
29.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
238.99 USD
Maksimum:
1 164.55 USD (42.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.03% (1 164.55 USD)
Varlığa göre:
35.56% (949.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 443
BTCUSD 16
ETHUSD 3
EURUSD 2
US30 1
DXY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
BTCUSD 8
ETHUSD 3
EURUSD 4
US30 0
DXY 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -51K
BTCUSD 228K
ETHUSD 3K
EURUSD 29
US30 -240
DXY 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +250.26 USD
En kötü işlem: -924 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real6
0.85 × 105
Exness-MT5Real7
1.13 × 191
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.50 × 125
Exness-MT5Real15
3.30 × 160
RoboForex-Pro
3.86 × 116
XMGlobal-MT5
4.00 × 8
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
15.80 × 15
İnceleme yok
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 07:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 15:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 07:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 06:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 13:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.30 05:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 21:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 19:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 11:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 10:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
