Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real17 0.00 × 3 Tickmill-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 4 Exness-MT5Real6 0.85 × 105 Exness-MT5Real7 1.13 × 191 Exness-MT5Real18 2.00 × 1 Exness-MT5Real8 2.50 × 125 Exness-MT5Real15 3.30 × 160 RoboForex-Pro 3.86 × 116 XMGlobal-MT5 4.00 × 8 ZeroMarkets-Live 13.59 × 29 ICMarketsSC-MT5-2 15.80 × 15 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya