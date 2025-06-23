- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
474
Kârla kapanan işlemler:
263 (55.48%)
Zararla kapanan işlemler:
211 (44.51%)
En iyi işlem:
250.26 USD
En kötü işlem:
-924.48 USD
Brüt kâr:
2 575.92 USD (14 561 960 pips)
Brüt zarar:
-2 378.75 USD (969 210 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (54.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
416.09 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
16.71%
Maks. mevduat yükü:
27.98%
En son işlem:
13 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
177 (37.34%)
Satış işlemleri:
297 (62.66%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.42 USD
Ortalama kâr:
9.79 USD
Ortalama zarar:
-11.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-17.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-924.48 USD (1)
Aylık büyüme:
2.43%
Yıllık tahmin:
29.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
238.99 USD
Maksimum:
1 164.55 USD (42.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.03% (1 164.55 USD)
Varlığa göre:
35.56% (949.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|443
|BTCUSD
|16
|ETHUSD
|3
|EURUSD
|2
|US30
|1
|DXY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|BTCUSD
|8
|ETHUSD
|3
|EURUSD
|4
|US30
|0
|DXY
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-51K
|BTCUSD
|228K
|ETHUSD
|3K
|EURUSD
|29
|US30
|-240
|DXY
|48
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +250.26 USD
En kötü işlem: -924 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +54.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|0.85 × 105
|
Exness-MT5Real7
|1.13 × 191
|
Exness-MT5Real18
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.50 × 125
|
Exness-MT5Real15
|3.30 × 160
|
RoboForex-Pro
|3.86 × 116
|
XMGlobal-MT5
|4.00 × 8
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.80 × 15
İnceleme yok