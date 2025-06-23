SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mandiri trade
Donal Eka Putra

Mandiri trade

Donal Eka Putra
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 86%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
55 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
21.35 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
272.90 USD (30 314 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
55 (272.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.90 USD (55)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
89.08%
Maks. mevduat yükü:
3.42%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
48 (87.27%)
Satış işlemleri:
7 (12.73%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.96 USD
Ortalama kâr:
4.96 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
11.13%
Yıllık tahmin:
135.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
64.44% (369.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 40
GBPUSD_MRG 3
USDJPY_MRG 3
EURJPY_MRG 3
EURUSD_MRG 2
GBPJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 238
GBPUSD_MRG 5
USDJPY_MRG 11
EURJPY_MRG 8
EURUSD_MRG 1
GBPJPY_MRG 7
CADJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 25K
GBPUSD_MRG 483
USDJPY_MRG 1.6K
EURJPY_MRG 1.3K
EURUSD_MRG 131
GBPJPY_MRG 1K
CADJPY_MRG 578
CHFJPY_MRG 108
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.35 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +272.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.08 03:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 03:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 13:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 08:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 07:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.23 06:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.16 06:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 05:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 23:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.07 23:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 06:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 13:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
