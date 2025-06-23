- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
55 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
21.35 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
272.90 USD (30 314 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
55 (272.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.90 USD (55)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
89.08%
Maks. mevduat yükü:
3.42%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
48 (87.27%)
Satış işlemleri:
7 (12.73%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
4.96 USD
Ortalama kâr:
4.96 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
11.13%
Yıllık tahmin:
135.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
64.44% (369.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|40
|GBPUSD_MRG
|3
|USDJPY_MRG
|3
|EURJPY_MRG
|3
|EURUSD_MRG
|2
|GBPJPY_MRG
|2
|CADJPY_MRG
|1
|CHFJPY_MRG
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|238
|GBPUSD_MRG
|5
|USDJPY_MRG
|11
|EURJPY_MRG
|8
|EURUSD_MRG
|1
|GBPJPY_MRG
|7
|CADJPY_MRG
|4
|CHFJPY_MRG
|1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|25K
|GBPUSD_MRG
|483
|USDJPY_MRG
|1.6K
|EURJPY_MRG
|1.3K
|EURUSD_MRG
|131
|GBPJPY_MRG
|1K
|CADJPY_MRG
|578
|CHFJPY_MRG
|108
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.35 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 55
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +272.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
